Request Network (REQ) eenvoudig kopen met iDeal – zo werkt het bij Bitvavo

In Nederland zijn er verschillende altcoins brokers en exchanges welke diverse crypto diensten aanbieden. Nederlandse exchanges hebben vaak het voordeel dat je eenvoudig kan betalen via iDeal. Hierdoor is het mogelijk om cryptocurrency snel, veilig en zonder teveel kosten te kopen. In onderstaand artikel alle informatie over het aankopen van Request Network (REQ) met iDeal.

Request Network (REQ) kopen met iDEAL

Request Network (REQ) is in Nederland eenvoudig te koop met iDeal. Naast iDEAL is aanschaffen ook mogelijk met betaalmethodes zoals creditcard of via een bankoverschrijving. R

Wat is Request Network

Request Network is zoals ze zelf al aangeven, ‘een gedecentraliseerd netwerk voor betaalverzoeken’. Er zijn tegenwoordig meerdere cryptocurrencies welke zich richten op het vereenvoudigen van online betalingen. Request Network hoeft dankzij blockchaintechnologie geen tot zeer lage transactiekosten (fees) te vragen voor betalingen. Bij PayPal is het al snel tussen de 1,5 en 3,4 procent per transactie. Request Network is gebaseerd op Ethereum en is ontstaan in 2017. REQ is een utility token dat wordt gebruikt om vergoedingen op het netwerk te betalen.

Kopen bij Bitvavo

De gebruikersvriendelijke, voordelige en eenvoudige exchange Bitvavo heeft de mogelijkheid om Request Network (REQ) te traden en eenvoudig te kopen via iDeal. Bitvavo maakt het zo makkelijk mogelijk om digitaal vermogen en cryptocurrencies te kopen. Volg de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden

Maak een gratis account aan waarmee u Bitcoin kunt kopen, verkopen, verzenden, ontvangen en opslaan. Toegang tot uw Bitvavo-rekening vanaf elke locatie, op mobiel en desktop. Tip: De eerste 1000 euro is voor nieuwe klanten volledig gratis zonder transactiekosten en fees. Hierdoor is het niet nodig om transactiekosten te betalen. Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via deze speciale link. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.

Stap 2: Fondsen overmaken

Verifieer uw rekening en maak euro’s over naar uw Bitvavo wallet met een van de 8 ondersteunde betaalmethodes.

Stap 3: Kopen en handelen

Koop vervolgens Request Network (REQ), wanneer het tegoed is toegevoegd. Vervolgens heb je de mogelijkheid om de activa te bewaren in de Bitvavo wallet of gebruik een externe wallet.