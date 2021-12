Sonos onthult mogelijk binnenkort goedkopere subwoofer

In de Sonos-app is een kleinere subwoofer van het merk gesprek. Verdere details ontbreken vooralsnog. Al enkele jaren zijn er geruchten over een nieuwe kleinere subwoofer.

Kleinere Sonos subwoofer

Het lijkt erop dat Sonos binnenkort een nieuwe subwoofer onthult. Een Reddit-gebruiker heeft binnen de Sonos-app een vermelding gevonden naar een product met de naam “Sub Mini”. De app omschrijft het nieuwe apparaat als een kleinere cilindervormige subwoofer.

Momenteel heeft de Sonos Sub een prijskaartje van 849 euro. Waarschijnlijk zal de kleinere subwoofer verschijnen rond CES 2022.

Logischerwijs zal hij naar verwachting minder goed presteren in vergelijking met de grotere versie.