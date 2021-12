De voordelen van een sim-only abonnement?

Tegenwoordig zijn er meerdere soorten telefoonabonnementen waaruit de consument de keus heeft. Er zijn ontelbare mogelijkheden welke zich richten op abonnementen, opties en aanvullende extra’s zoals een smartphone.

In de laatste jaren zijn de ontwikkelingen in de smartphonewereld enorm hard gegaan. Tegenwoordig kan je best een aantal jaar vooruit met een smartphone en is het aanbod gigantisch. Apple als Android zijn veruit de meest gebruikte platform en richten zich op verschillende segmenten. Vooral in het Android segment zijn er veel meer goedkopere smartphones met prima specificaties toegevoegd aan het assortiment.

Als we kijken naar de telefoonabonnement is vrijwel iedereen tegenwoordig afhankelijk van internet. Om kosten te besparen gaan steeds meer consumenten richting een sim-only abonnement.

Goedkoop

Het meest voor de hand liggende voordeel van een sim only-abonnement is de besparing van maandelijkse kosten. Bij een abonnement met toestel betaal je uiteraard voor het toestel zelf – waarmee je altijd duurder zal uitkomen. Je betaalt met sim only namelijk alleen voor je abonnement en niet voor de aanvullende toestel kosten. Hierdoor heb je de mogelijkheid om zelf een toestel te regelen welk je een stukvoordeliger kan aanschaffen in de aanbieding of zelf op de tweedehands markt. Hierbij heb je gelijk ook meer keus in welk toestel.

Het is vrijwel altijd goedkoper om een los toestel met sim only te kopen. Wel moet je in één keer een groot bedrag betalen. Voordeel is dat je het toestel ook wat langer kan blijven gebruiken zonder de hoge maandelijkse kosten.

Een groot nadeel van je telefoon in combinatie met een telefoonabonnement nemen waarbij je het toestel afbetaalt met je maandelijkse abonnementskosten, is dat een registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) mogelijk is. Dit is van toepassing bij een toestel waarde van 250 euro of hoger. Hierbij is de afbetaling geregistreerd als een lening. Dit heeft effect op het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek.

Flexibel

Voor jaren vastzitten aan een vast maandelijks tarief is niet ideaal. Soms bel je minder of juist meer en wil je het abonnement aanpassen. Vele providers bieden de mogelijkheid om maandelijks het abonnement te wijzigen – hiermee heb je elke maand grip op je kosten en is het mogelijk om je abonnement te configureren naar de vraag van gebruik.

Smartphone wisselen

Sim only geeft flexibiliteit. Hierdoor is het niet nodig om twee jaar lang aan je smartphone vast te zitten. Met een sim only-abonnement kun je van smartphone wisselen op elk moment. Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal toestellen, maar je mag uit alle sartphones kiezen. Hierbij kan je uiteraard slim gebruik maken van aanbiedingen.