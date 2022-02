Wat zijn de voordelen van het werken met digitale formulieren?

Tegenwoordig is er steeds meer digitalisatie, hierbij verdwijnen steeds meer traditionele methodes zoals bijvoorbeeld de papieren formulieren. Digitale formulieren hebben een enorm groot voordeel en besparen vooral veel tijd en geld. Ook reduceer je op een eenvoudige methode het gebruik van papiergebruik. Als we kijken naar de veiligheid van data is het tegenwoordig ook een must om vertrouwelijke data goed te beschermen.

Voordelen digitale formulieren

Digitale formulieren hebben veel voordelen – zo kan je overal bij de gegevens en kan je het direct versturen/ ontvangen. Als bedrijf heb je hierdoor als voordeel dat de gegevens direct zichtbaar zijn en minder afhankelijk van bijvoorbeeld de postverwerking of interne administratie.

Het invullen van digitale formulieren via jouw desktop, tablet of smartphone maakt het printen, opbergen en verspreiden overbodig. Hierdoor is het niet meer vereist om handmatig het formulier te verzenden. Via een digitale methode zal de data direct real-time beschikbaar zijn en kan je tevens een extra validatie uitvoeren of alles correct is ingevuld.

Digitale formulieren bieden veel mogelijkheden als het gaat om opties en functionaliteiten. Door slim gebruik te maken van intelligente berekeningen is het mogelijk om specifieke vragen te stellen bij een bepaalde waarde, hiermee voorkom je vrijwel automatisch een extra stap.

Ook rapportages zijn een stuk makkelijk door het gebruik van digitale formulieren en duidelijk velden.

Wat is belangrijk?

Een duidelijk formulier is belangrijk – vragen wil je voorkomen. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten goed om rekening om mee te nemen in het proces tot het maken van een digitaal formulier.

Beschrijf je doel kort maar krachtig Stel duidelijke vragen: Hou de vragen kort en bondig Gebruik juiste velden: In geval van datum velden – of selectie antwoorden is het verstandig om het juiste type veld te gebruiken. Ook dienen verplichte velden aangegeven te worden, hiermee voorkom je verwaring. Test voor alle apparaten: Tegenwoordig zijn er smartphones, tablets en computers. Test je formulier goed op de verschillende apparaten – niks zo vervelend als een formulier welke half werkt en de context niet goed kan weergeven.

Duurzaam

Door papierloos te werken kiest jouw bedrijf voor een milieuvriendelijke oplossing. Digitale formulieren zal het papiergebruik aanzienlijk verminderen.