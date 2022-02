Op zoek naar de juiste branding voor je bedrijf of webwinkel? Begin bij je logo design!

Ben jij onlangs je eigen bedrijf of webshop begonnen? Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ook wel een beetje spannend, want je neemt hiermee toch wel een beetje een sprong in het diepe. Als je een eigen bedrijf of webwinkel start, moet je een hele hoop zaken regelen. Het kost best wat tijd en moeite om een online winkel op de juiste manier op te zetten. Een eigen website, het opzetten van social media kanalen, offline- en online marketing inzetten: ze behoren allemaal tot je mogelijkheden en zijn ook allemaal de moeite van het overwegen waard.

Ook ontzettend belangrijk is je logo. Dit is dan ook een van de eerste dingen waar je over na moet denken als je een eigen bedrijf bent gestart. Waarom een goed logo design zo belangrijk is, waar het aan moet voldoen, en zeker ook hoe je het kunt maken, vertellen wij je hieronder. Lees snel verder!

Waarom is een goed logo design zo belangrijk?

Voor de branding van je bedrijf is een perfect logo design essentieel. Maar waarom is dit zo belangrijk? Ten eerste is het belangrijk om een goede eerste indruk te maken bij je potentiële klanten. Het logo design is tenslotte vaak het eerste dat mensen zien van jouw bedrijf. Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken, dus het is van belang dat jouw logo er cool uitziet. Het logo speelt in alle aspecten van het brandingsproces een rol. Het komt terug op alle online én offline channels: op je website, je social media kanalen, de visitekaartjes, brochures, et cetera. Omdat het overal voorbij komt, is het superbelangrijk dat je logo je in staat stelt om met je bedrijf een goede eerste indruk te maken. Een herkenbaar logo waarvan mensen weten dat het bij jouw bedrijf hoort.

Nog een reden waarom een goed logo design belangrijk is: je kunt met je logo ontwerp uitstralen waar jouw bedrijf voor staat. Je kunt jezelf enerzijds onderscheiden van de concurrentie, maar tegelijkertijd ook kwaliteit en professionaliteit etaleren. Als jouw logo die waarden uitstraalt, is het vertrouwen bij potentiële klanten al bijna gewonnen.

Waar moet een goed logo design aan voldoen?

Je wil dus een logo ontwerpen voor je bedrijf of webwinkel. Dan is het handig om te weten waar een goed logo design aan moet voldoen. Er zijn namelijk best wat ‘regels’ waarmee je rekening moet houden bij het ontwerpen van een logo. Ten eerste is het van belang dat jouw logo design bij je bedrijf past. Het kan commercieel gezien helpen als je doelgroep direct aan jouw logo kan zien waar je bedrijf voor staat en welke dienst of product je aanbiedt. Waar je ook op moet letten, is dat je logo je beoogde doelgroep aanspreekt. Het is van belang dat jouw doelgroep zich kan vinden in jouw logo.

Als je een logo gaat ontwerpen, probeer dan iets te maken met een behoorlijk houdbaarheid: een tijdloos design. Een goed logo moet jarenlang meegaan. Het is niet de bedoeling dat je een logo maakt en het binnen no time weer verandert, want dat zal de herkenbaarheid van je bedrijf geen goed doen. Wees creatief, en zorg ervoor dat je een ontwerp op je in laat werken. Geef het de tijd, zodat je zeker weet dat je een logo kiest waar je echt blij mee bent. Te snel kiezen kan ervoor zorgen dat je dingen over het hoofd ziet en kapitale fouten maakt.

Zorg er ook voor dat je logo geschikt is voor zoveel mogelijk (liefst alle) verschillende media-uitingen. Past het goed in je website design? Kom het mooi tot uiting op je social media kanalen? En op offline kanalen zoals relatiegeschenken en autobelettering? Kijk goed naar de vorm van het logo en de verschillende groottes en combinaties van beeldmerk en tekst die je nodig hebt om je volledige marketingplan te coveren. Houd ook de leesbaarheid in de gaten, want het is wel zo handig als potentiële klanten je bedrijfsnaam kunnen ontcijferen.

Hoe kun je een logo design maken?

Nu je weet waarom een sterk logo zo belangrijk is en waar het allemaal aan moet voldoen, is het tijd om te vertellen hoe je een logo design kunt maken. Als je zelf creatief of een design-achtergrond hebt, kun je uiteraard zelf aan de slag gaan. Laat het in dat geval altijd checken door een professional. Het gaat tenslotte om het uithangbord van je bedrijf, dus je moet wel zeker weten dat je logo ontwerp aan alle kwaliteitseisen voldoet. Niet genoeg creativiteit in huis, of geen tijd om zelf aan de slag te gaan? Geen zorgen: er zijn genoeg websites die de tools bieden waarmee jij je ultieme logo kunt bouwen. Als je weet wat je wil, kun je in no time over een tof logo beschikken. De duurste optie is het inhuren van een professional – maar daar hangt wel weer een heel ander prijskaartje aan.

Hierboven heb je kunnen lezen waarom het belangrijk is om een sterk logo te hebben, waar het allemaal aan moet voldoen, en hoe je het kunt maken. Besteed in ieder geval genoeg tijd aan het maken van een concept, en vooral ook aan het testen van je logo – zo voorkom je dat je snel weer moet of wil switchen!