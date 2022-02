CEO Binance: sms-phishing in omloop

De CEO van Binance heeft een waarschuwing gedeeld. De afgelopen weken is er volop phishing actief welke gebruikers doorsturen naar een valse website welke is ontworpen om inloggegevens te achterhalen.

In de afgelopen weken is er een massale SMS phishing scam verzonden welke zich richt op Binance klanten. In een tweet op vrijdag waarschuwde de CEO gebruikers voor een phishing scam campagne gericht op Binance-gebruikers via SMS. Binance laat het volgende weten:

There is a massive Phishing scam via SMS with a link to cancel withdrawals. It leads to a phishing website to harvest your credential as in the screenshot below.

NEVER click on links from SMS!

Always go to https://t.co/9rMMAmtCxH via a bookmark or type it in.

Stay #SAFU pic.twitter.com/erNwe90FN1

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 4, 2022