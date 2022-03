Dit zijn je keuzemogelijkheden in bedrijfssoftware

Het beschikken over goede bedrijfssoftware is essentieel om alle belangrijke processen binnen een organisatie te automatiseren en hieruit het maximale rendement te halen. Alleen al deze twee doelstellingen benadrukken dat het belangrijk is om je goed te verdiepen is alle keuzemogelijkheden die je hierin hebt. In dit artikel nemen we de meest gekozen opties met je door.

Veelzijdige mogelijkheden om bedrijfssoftware te implementeren in je bedrijfsprocessen

Als je een ondernemer bent zal het je ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat we in een wereld leven waarin de digitale ontwikkelingen elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. Om deze snelle reeks van ontwikkelingen een beetje bij te kunnen houden is het de beschikking hebben over bedrijfssoftware die aansluit op alle belangrijke bedrijfsprocessen een musthave. We hebben het hier over technische groothandel software die toegepast kan worden met het oog op zaken als de uitvoer van de financiële administratie, sales- en marketing activiteiten, het optimaliseren van inkoopprocessen, het vormgeven van een efficiënt voorraadbeheer, HRM doelstellingen en het vormgeven van logistieke processen.

Onderverdeling van bedrijfssoftware met betrekking tot de abonnementsvorm

Alleen al de bovenstaande opsomming van toepassingen geeft al het belang aan van het maken van een overwogen keuze in het aanbod van bedrijfssoftware. Allereerst moet er een keuze worden gemaakt tussen Open Source Software of het gebruik maken van een SaaS constructie. Open Source Software wordt ook wel pakketsoftware genoemd. Bedrijven hoeven slechts een keer in deze software te investeren en kunnen het pakket zelfstandig beheren, onderhouden en desgewenst aanpassen. De letters SaaS staan voor “Software as a Service-platform”. Bij deze optie wordt maandelijks een vast bedrag betaald voor het gebruik van de software en alle service (zoals het doorvoeren van upgrades en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden) die hierbij aangeboden worden.

Veelzijdige keuzemogelijkheden in bedrijfssoftware met betrekking tot toepassingen

Naast de bovenstaande onderverdeling zijn er veelzijdige keuzemogelijkheden in bedrijfssoftware met betrekking tot toepassingen te onderscheiden. In dit opzicht kan er onder andere gekozen worden voor CRM (Customer Relationship Management) bedrijfssoftware dat ontwikkeld is om klantcontacten te optimaliseren, HRM (Human Resource Management) bedrijfssoftware dat ontwikkeld is om de processen rond het personeelsmanagement te optimaliseren. Daarnaast kan er gekozen worden voor WMS (Warehouse Management Systeem) bedrijfssoftware dat veelvuldig wordt toegepast als digitaal systeem door winkels en/of magazijnen en CMS bedrijfssoftware, het Content Management Systeem om de marketingactiviteiten in goede banen te leiden.

Naast de bovengenoemde keuzemogelijkheden is het integreren van ERP bedrijfssoftware een mogelijkheid. Hiermee vestigen we de aandacht op de meest gekozen optie in bedrijfssoftware. ERP software (Enterprise Resource Planning) is geïntegreerde software voor bedrijfsbrede administratieve, commerciële en logistieke toepassingen. Het is dus een soort all-in-one toepassing die meerdere bedrijfsprocessen bundelen in één software systeem wat in de praktijk wel zo praktisch is.