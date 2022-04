Kies je voor Magento of voor Shopware, van beide de voordelen op een rij

Ben je van plan je eigen webshop te beginnen? Of toe een aan een upgrade van je bestaande webshop? Dan is het belangrijk dat jij de juiste software kiest voor jouw webshop. We begrijpen dat de keuze overweldigend kan zijn, en dat het lastig is om te kiezen. Het belangrijkste is dat de software die je gebruikt, het beste bij jouw wensen past. Magento en Shopware zijn voorbeelden van veel gebruikt CMS systemen. CMS staat voor Content Management Systeem, wat je gebruikt om een webshop mee te maken en te beheren. We zetten graag de voordelen op een rij voor je van beiden systemen zodat jij een weloverwogen keuze kan maken.

De voordelen van Magento op een rij

Algemene voordelen van Magento zijn dat je deze gratis kunt aanschaffen. Daarnaast is het mogelijk om uitbreidingen toe te passen zodra jij meer toepassingen wilt. Daarnaast is Magento een open-source platform waardoor iedereen zijn eigen extensies kan maken. Je zult dus zien dat er een groot aanbod is aan extensies. Omdat magento door velen wordt gebruikt, is er ook een grote community die elkaar helpen om vragen te beantwoorden.

Handige toepassingen en gebruiksvriendelijkheid

Magento is zeer overzichtelijk en heeft een paar handige toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan Maillijsten, favorieten en meerdere websites in één platformen beheren. Je kunt ook extra producten toevoegen en aanbieden. Dit zorgt voor klantvriendelijkheid en verhoogd het orderbedrag van je klanten. Zo maak je upselling en cross selling gemakkelijk.

Conversie gedreven

Dit is de reden dat grotere bedrijven voor Magento kiezen. Magento helpt om meer bezoekers naar je webshop te genereren door zoekmachine optimalisatie. Zo krijg je meer klanten en verkoop je meer producten. Met Magento Hosting zul je nog meer halen uit je SEO, performance en conversie.

Shopware

Shopware legt de focus op klantervaring omdat deze ontwikkeld is door de mensen die het gebruiken. Dit is terug te zien in het design en de technologie. Ervaring, uitstraling en een gepersonaliseerd design staat centraal.

Handig en gebruiksvriendelijk

Shopware gebruikt gemakkelijke tooling waardoor jij gemakkelijk mooie pagina’s kunt maken zonder dat je daar nog extra ondersteuning bij nodig hebt. Storytelling staat centraal en zo maak je gemakkelijk mooie content.

Vindbaarheid

Shopware helpt je bij SEO doelstellingen. Zo maak je bijvoorbeeld makkelijk meta beschrijvingen aan, en wordt er rekening gehouden met rich snippets. Zo ben je beter vindbaar voor relevante klanten. We hopen dat dit je heeft geholpen de voordelen van Magento en Shopware te vergelijken, en zo de beste keuze kunt maken voor jouw webshop.