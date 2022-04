Keywords die scoren vind je met deze (gratis) tools!

Door het toepassen van SEO, of search engine optimization, vergroot je de vindbaarheid van je website in zoekmachines als Google aanzienlijk. Je webteksten optimaliseren doe je door het gebruik van de juiste keywords of zoekwoorden. Maar hoe vind je die? Wij lijsten hieronder de beste keyword tools voor je op!

1. Ubersuggest

Dit is ongetwijfeld de beste keyword tool die je kan gebruiken. Hij is bovendien (beperkt) gratis te gebruiken. Ideaal dus wanneer je niet dagelijks een keyword onderzoek moet uitvoeren of gewoon af en toe een snelle check wil doen. Naast het zoeken van de geschikte zoektermen kan je er nog veel meer mee. Het is echt een zeer complete SEO-tool. Zo kan je er bijvoorbeeld ook andere websites mee analyseren waardoor je kan achterhalen welke keywords je concurrenten gebruiken.

2. SEOPress

SEOPress is een WordPress plugin dat ontwikkeld werd om je website beter vindbaar te maken binnen de zoekmachines. Hoe? Door SEO toegankelijker, makkelijker en inzichtelijker te maken voor je. Er is een gratis variant, maar ook een betaalde variant van de plugin. Een perfecte all-in-one tool want in de betaalde versie krijg je veel functionaliteiten waar anderen dan weer extra plugins voor installeren. Denk maar aan Google Analytics, Google Tag Manager en 404 Monitoring. Tijd om die te de-installeren dus, en verder te gaan met één krachtige plugin. Heel gelijkaardig wel aan Yoast, maar in SEOPress krijg je geen advertenties te zien, laat je geen footprints achter en kan je whitelabel aan de slag. Een stuk ‘cleaner’ dus. Ook in de gratis versie.

3. Google Suggest

Dit is een goede Google-tool voor het vinden van interessante keywords. Wanneer je een zoekopdracht ingeeft, zie je automatisch een venster met relevante keywords die je ook kan gebruiken. Ook onderaan geeft Google nog suggesties. Dit is dus geen keyword tool waarmee je data kan zien maar je kan er zeker inspiratie opdoen voor het vinden van goede zoektermen die je SEO kunnen verbeteren!

4. Moz Keyword Explorer

Moz is één van de bekendste SEO-tools. Het is een relatief eenvoudige tool die doet wat hij moet en niet heel duur is, in vergelijking met de grote SEO-tools als SEMrush en Ahrefs. Bovendien geeft Moz Keyword Explorer suggesties die je kan filteren om te zien hoe sterk de suggesties matchen met het door jou gekozen originele zoekwoord.

Word je niet echt wijzer van deze tools? Maar wil je wel heel graag inzetten op SEO? Dan kan het sowieso geen kwaad om een SEO bureau onder de arm te nemen. Experts nemen maar al te graag jouw website onder de loep om hem vervolgens zo hoog mogelijk te laten scoren in Google!