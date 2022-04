Lijnverlichting: wat is het en wat zijn de voordelen ervan?

Vandaag de dag zijn er steeds meer toepassingen om je woning, kantoor of magazijn een update te geven. Kijken we bijvoorbeeld naar de werkomgeving dan zien we dat daar een aantal factoren centraal staat om een zo fijn mogelijke werksfeer te creëren.

Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat de keuze voor een bepaald soort verlichting ontzettend belangrijk is op kantoor, in het magazijn of op een ander soort werkvloer. Sterker nog: de invloed van verlichting op de werkvloer wordt door managers vaak sterk onderschat. Stap daarom vandaag nog over op nieuwe verlichting op werk om zo de productiviteit van de werknemers te stimuleren. Onze tip? Kies voor lijnverlichting. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Waarom het juiste licht onmisbaar is op de werkvloer

Eerst is het interessant om wat meer te weten te komen over het juiste licht in combinatie met de productiviteit van mensen op de werkvloer. Het is een feit dat natuurlijk daglicht het beste licht is om in te werken. Van natuurlijk daglicht en een goede biologische klok krijgen mensen energie en voelen ze zich beter gemotiveerd en geconcentreerd. Wanneer je overdag te weinig daglicht ziet, kun je zelfs een minder goede nachtrust ervaren en een slecht humeur krijgen. Daardoor ontstaan er vaak allerlei gezondheidsklachten waar je niet zo snel meer vanaf komt.

Helaas is het niet voor iedereen haalbaar om de hele dag buiten te zijn. Om je toch fysiek en mentaal goed te voelen, is het echter wel nodig om voldoende daglicht te kunnen absorberen. Mensen die op kantoor of in een magazijn werken, ervaren bijvoorbeeld al gauw de nadelen van te weinig daglicht zien. Dat is niet alleen voor die mensen vervelend voor op de langere termijn; werkgevers gaan hier uiteindelijk ook meer van merken, omdat het aantal mensen met ziekteverzuim op deze manier stijgt. Om dat tegen te gaan, is het dus van groot belang om te investeren in de juiste verlichting.

Lijnverlichting om productiviteit van werknemers te verhogen

Lijnverlichting is een van de nieuwste technieken om in verschillende soorten ruimtes optimaal te kunnen profiteren van goede verlichting. Zoals de naam lijnverlichting het al wel zegt, bevat dit soort verlichting over een lijn van licht. Daarmee kun je een grote ruimte voorzien van voldoende én goede verlichting zonder dat het licht veel ruimte inneemt. Deze lijnen worden meestal bevestigd aan het plafond en zijn op die manier ideaal voor grote kantoren, magazijnen of hallen. Geen enkele spot in een ruimte wordt overgeslagen met lijnverlichting.

Tegenwoordig bestaan er diverse soorten lampen die natuurlijk daglicht nabootsen. De ideale combinatie voor op de werkvloer is natuurlijk lijnverlichting met dergelijke lampen. Het is hiervoor belangrijk om voor de juiste gradenbundel van de verlichting te gaan. Een expert op het gebied van lijnverlichting kan je hierin uiteraard verder helpen. Investeren in de juiste verlichting op de werkvloer kost misschien even het één en ander, maar levert uiteindelijk veel meer op. Gezonde werknemers zijn immers meer waard dan een investering in lijnverlichting. Uiteindelijk heb je meer aan mensen die gezond en vrolijk aan het werk kunnen gaan dan mensen die kwakkelen met hun gezondheid door slechte verlichting.

Dit zijn de voordelen van lijnverlichting

Kort samengevat heeft lijnverlichting meerdere voordelen, waarvan het grootste voordeel het stimuleren van de motivatie en productie op de werkvloer is. Dat is niet de enige reden om lijnverlichting aan te schaffen. Andere voordelen van dit product zijn onder andere: