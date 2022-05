Hoe werkt de Nederlandse crypto exchange BLOX?

BLOX is een Nederlandse crypto exchange welke zich voornamelijk richt op de eenvoud van het platform. Bij BLOX is de missie om crypto zo simpel mogelijk te houden zonder al te veel technische afhankelijkheden. BLOX heeft als doel om crypto en Bitcoin toegankelijk te maken voor het grote publiek. Om kennis te maken met het platform krijg je de eerste 10 euro volledig gratis. In Nederland heb je onder andere ook de populaire Bitvavo exchange.

Wat is BLOX

BLOX is de crypto-app van BTC Direct. Om de aankoop van Bitcoin en andere cryptocurrencies te vereenvoudigen is BLOX opgezet. De app werkt eenvoudig en is door vrijwel ieder te gebruiken. Kennis in de wereld van cryptocurrencies is geen vereisten, via de app van BLOX kan je gelijk aan de slag.

Daarnaast brengt BLOX veel andere voordelen met zich mee:

Saldo verhogen in app via iDeal

Snel op je bankrekening

Geen lastige termen of externe wallets

Kopen of verkopen; geen kooporders of orderbooks

Nederlandse ondersteuning

BLOX heeft als missie crypto zo simpel, toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Voor de ervaren crypto handelaar of day trader is BLOX niet geschikt. Wel is de app ideaal voor de beginners welke starten met investeren in cryptocurrency. Via de tijdelijke link krijg je 10 euro volledig gratis.

BLOX aanbod

BLOX wil het eenvoudig en zo simpel mogelijk houden. Dat is terug te zien aan het aanbod – geen integraties van Pancakeswap/ Binance Smart Chain of andere lastige termen, de meest populaire cryptocoins zijn aanwezig. Vooral voor het ontdekken van cryptocurrencies is alles aanwezig.

Momenteel zijn onder andere de volgende tokens aanwezig;

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

XRP

ChainLink

Basic Attention Token

Ethereum Classic

Bitcoin Cash

EOS

Monero

Zcach

Steller

Dash

Dogecoin

Cardano

Tezos

Binance Coin

Vechain

Tron

Cosmos

Algorand

OMG Network

NANO

QTUM

LISK

ICON

Waves

Polkadot

Kyber Network

Synthetix

Uniswap

Solana

AAVE

ANKR

Axie Infinity

Bancor

Chiliz

Compund

Curve

Decentraland

Enjin Coin

Flow

Kusama

Loopring

Ocean Protocol

Ochid

Origin Protocol

Polygon

Ren

The SandBox

The Graph

SushiSwap

Storji

Serum

Yearn Finance

Terra Luna

Apecoin

Avalanche

FTX Token

Fantom

Hederea

BLOX website en App

Het is handig om te benoemen dat het bij BLOX alleen mogelijk is om te handelen via de app, niet via de BLOX website. De BLOX-app is zowel beschikbaar voor Android-toestellen (BLOX-Android) en iPhones (BLOX-IOS).

BLOX betaalmethodes

Bij BLOX accepteren ze alle onderstaande betaalmethoden, wanneer je geld op je BLOX account wilt storten:

iDEAL

Bankoverschrijving (SEPA)

Bancontact

Creditcard (Visa en Mastercard)

BLOX heeft een officiële registratie bij De Nederlandsche Bank en is onderdeel van BTC Direct, een van de populairste exchanges.