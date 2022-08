Technologische vooruitgang in de juwelensector

Hoewel authentieke juwelen altijd hun charme zullen hebben wegens hun verhaal, craftmanship en schoonheid, zit de juwelensector ook niet stil op vlak van technologische vooruitgang. Wij geven je wat uitleg over welke kant juwelen uitgaan in de toekomst.

Virtueel sieraden passen

Hoewel het een enorm lief gebaar is om je vriendin spontaan mee te nemen naar een juwelenwinkel en haar met een cartier love bracelet te verrassen, worden er nu ook veel sieraden online gekocht. Uiteraard is dit niet enkel in de juwelensector. Alle sectoren merken dat er veel meer online geshopt wordt in plaats van in de winkel. Daarom zijn juwelenmerken nu ook begonnen met het virtueel passen van sieraden. Zo creëren bedrijven via hun apps de functie om sieraden, make-up, kleren, … online te passen. Een winkelervaring, maar dan van thuis!

3D juwelen

​​Naast het virtueel passen van juwelen, heeft de juwelensector ook gekeken naar het 3D printen van juwelen. Het beeld van de juwelier die met zorgvuldige precisie en concentratie juwelen met de hand maakt, zal in de nabije toekomst minder voorkomen, door het gebruik van 3D printers. Koop je nog steeds liever een ring van Cartier in de winkel? Uiteraard zal je dit in de toekomst blijven kunnen doen. 3D printen bespaart zowel op vlak van tijd als kosten. Daarnaast zullen juwelen door middel van een computer niet of nauwelijks nog imperfecties bevatten. Nog een bijkomend voordeel is dat men nieuwe gedetailleerde ontwerpen kan maken. Details die zo fijn en klein zijn dat ze onmogelijk door de hand van een mens gemaakt kunnen worden.

Automatisatie

Juweelfabrieken beginnen zich ook meer en meer te automatiseren. Naast het gebruik van computers en 3D printers, gebruikt men ook automatische systemen aan de hand van AI om bijvoorbeeld edelstenen met perfecte precisie en nauwkeurigheid te snijden. Dit bevordert opnieuw zowel de snelheid van de productie als de lage kosten die eraan vasthangen. Jouw juwelen zullen in de toekomst nog perfecter gemaakt kunnen worden. Daarnaast zullen ze duurzamer zijn, zonder dat de kwaliteit erop achteruit gaat. We kunnen deze technologische vooruitgangen in de juwelensector alleen maar toejuichen en hopen in de toekomst nog meer te kunnen innoveren op elk vlak.