Veel mensen krijgen er op den duur mee te maken; de functie van het gehoor neemt af. Dat is natuurlijk erg vervelend en daarom kan gehoorbescherming op maat in combinatie met een gehoorapparaat uitkomst bieden. Hoe werkt een gehoorapparaat eigenlijk precies?

Verschillende onderdelen en hun functies

Voordat we gaan kijken naar hoe een gehoorapparaat precies werkt, is het belangrijk om een gehoorapparaat eerst oppervlakkig te bekijken. Een gehoorapparaat bestaat uit grofweg vier onderdelen, met elk hun eigen functie. Een standaard gehoorapparaat bestaat uit een microfoon, een luidspreker, een chip en een schakelaar. De microfoon signaleert geluid en zet dit om in elektrische signalen. De functie van de luidspreker is ervoor zorgen dat het geluid in het oor terecht komt. De chip zet elektrische signalen om naar digitale signalen en bewerkt en versterkt deze signalen. Tot slot kun je met de schakelaar het gehoorapparaat aan- en uitschakelen.

Hoe gehoorbescherming op maat en een gehoorapparaat werkt

Hoe werkt een gehoorapparaat dan precies? Het begint met de microfoon die geluidssignalen opvangt. De microfoon stuurt deze vervolgens door naar de processor. De chip analyseert dan de signalen en stuurt deze vervolgens naar de processor. De processor versterkt de signalen en zet deze om in elektrische signalen. Deze signalen worden naar de luidspreker gestuurd. Via de luidspreker komen de signalen in het oor terecht. In het binnenoor worden de geluiden omgezet naar elektrische impulsen. De hersenen vangen vervolgens deze signalen weer op, versterken ze en zetten ze weer om naar elektrische signalen. De luidspreker stuurt deze signalen naar het oor en zo komt het geluid binnen. Om verdere gezondheidsschade te voorkomen kun je tot slot gehoorbescherming op maat gebruiken.

Gehoorbescherming op maat

Wanneer je gehoorbescherming op maat laat maken, wordt er een afdruk van je oor gemaakt. Deze afdruk wordt naar de fabriek gestuurd, waar gehoorbescherming wordt gemaakt die precies in je oor past. De gehoorgang wordt op deze manier volledig afgesloten, waardoor er geen geluid je oor binnen lekt en er geen gehoorschade optreedt.

Gehoorapparaat; digitale en analoge vorm

Wanneer je een gehoorapparaat krijgt, kun je kiezen uit twee verschillende vormen, namelijk de digitale en de analoge vorm. Tegenwoordig worden digitale hoortoestellen het meest aanbevolen, omdat dit type hoortoestel betere resultaten bereikt. Bij analoge hoortoestellen worden de elektrische signalen, die vanuit de geluidsgolven omgezet zijn, versterkt. Bij digitale hoortoestellen worden de geluidsgolven echter omgezet naar numerieke waarden. Deze waarden bevatten veel meer informatie over bijvoorbeeld de toonhoogte en het volume. Pas hierna wordt het geluid versterkt. Het voordeel van de digitale variant is dat het geluid voor de drager van het hoortoestel makkelijker aan te passen is. Ook zijn digitale hoortoestellen vaak zo ingesteld dat ze zich automatisch aan de omstandigheden aanpassen. Wil je ook een gehoorapparaat kopen? Zie hier voor meer informatie.

Bijkomende functies van een gehoorapparaat

Wanneer je een gehoorapparaat nodig hebt, is vaak niet het enige probleem dat je geluiden zachter hoort. Vaak worden geluiden namelijk onduidelijk of klinken deze anders. Een gehoorapparaat doet dus meer dan alleen versterken. Een gehoorapparaat regelt namelijk ook het juiste volume. Wanneer je last hebt van gehoorverlies, kun je geluiden pas vanaf een bepaalde waarde in decibel horen.

Het geluid moet dus al luider zijn om te horen, dan bij mensen die geen gehoorverlies hebben. Echter worden geluiden vanaf een bepaald moment natuurlijk onprettig, bijvoorbeeld een sirene die versterkt wordt. Daarom wordt altijd de drempel gemeten vanaf wanneer een geluid voor jou ondraaglijk wordt. Het gehoorapparaat past zich daaraan aan. Tot slot bevatten gehoorapparaten meerdere programma’s en frequentiekanalen, om stoorgeluiden weg te filteren.