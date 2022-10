Wanneer is Black Friday 2022?

Black Friday is altijd de eerste vrijdag na Thanksgiving day. Maar op welke dag is het dit jaar Black Friday? Net zoals de voorgaande jaren kunnen we ook dit jaar weer vele aanbiedingen verwachten rondom Black Friday 2022. Thanksgiving is altijd de vierde donderdag in november. Black Friday 2022 is op vrijdag 25 november 2022.

Black Friday 2022 op 25 november

Net zoals de voorgaande jaren starten de aanbiedingen al volop voor 25 november. In 2021 waren de acties een gehele week om de drukte te spreiden. Uiteraard is eind november altijd geschikt voor de feest aankopen.

Een aantal webwinkels hebben acties doorlopen van vrijdag 18 november tot Cyber Monday op maandag 28 november. Cyber Monday is altijd op de maandag na Black Friday.

Hoeveel keer per jaar is Black Friday?

Black Friday wordt eenmaal per jaar gevierd. De hele maand november staat bij veel webwinkels volledig in het teken van de kortingen. Zo zijn webwinkels als MediaMarkt en Bol.com er al vroeg bij.

Welke winkels?

In de begin jaren waren er slechts een aantal winkels met acties. Tegenwoordig zijnv rijwel alle webwinkels actief met aanbiedingen.