Amazon komt met nieuwe Echo Dot-speaker naar Nederland

Amazon brengt de nieuwe versies van zijn bolvormige Echo Dot-speakers in Nederland op de markt. De vernieuwde speakers beschikken over een betere audiokwaliteit en beschikken over nieuwe features waaronder een nieuwe temperatuursensor.

Nieuwe Echo Dot-speaker

De nieuwe speakers beschikken over verbeterde audio-hardware en zijn volgens Amazon goed voor ‘twee keer zoveel bass’ in vergelijking met de voorgangers. Eind september verschenen de nieuwe speakers ind e VS, maar maakte vandaag de aankondiging bekend op de Nederlandse markt.

De nieuwe temperatuursensor in de speaker is bedoeld voor de integratie met een smart home. Zo kan je bijvoorbeeld een ventilator of airco automatisch configureren.

Gebruikers kunnen de nieuwe Echo Dot-speaker bedienen met tikjes op de bovenkant van het apparaat. Ook is het led-display voorzien van een upgrade voor het weergeven van meer informatie.

Amazon Alexa

De Echo Dot-speakers zijn net als de voorgangers te besturen via de spraakassistent Amazon Alexa. In Nederland is Alexa vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels.

De nieuwe Echo Dot zal verkocht worden voor 60 euro, voor de versie met klok betaal je 70 euro.