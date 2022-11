Binance trekt zich volledig terug uit deal om FTX te kopen

Ondanks de aankondiging van Binance afgelopen dinsdag, heeft de crypto beurs de overname mogelijkheid zojuist toch afgeblazen.

Een dag nadat crypto-exchange Binance aankondigde om FTX in zijn geheel over te nemen, trok het bedrijf zich woensdag volledig terug uit de deal. Dit meldde Binance woensdagavond op Twitter.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022