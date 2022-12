Deze hardwarehoogtepunten komen in 2023

We houden van superlatieven. Groter, beter, sneller – dat zijn de bijvoeglijke naamwoorden die mensen graag gebruiken wanneer ze iets nieuws introduceren en beschrijven. Dit geldt zeker voor nieuwe hardware als het gaat om het samenstellen van een nieuwe computer, het kopen van een nieuwe notebook of het uitrusten van de PC met nieuwe randapparatuur.

Maar mensen gebruiken deze superlatieven ook graag voor veel andere gebieden, waaronder bijvoorbeeld het kiezen van het beste online casino. Als je besluit te spelen bij Casino777 blackjack, heb je zeker de juiste keuze gemaakt. En als je dan ook nog de beste hardware hebt om mee te spelen, is het zeker dubbel zo leuk. Er zal volgend jaar ook nieuwe hardware zijn, die dan samengaat met de grote superlatieven.

Welke hoogtepunten kunnen worden verwacht?

Een PC bestaat uit verschillende onderdelen. Elk van deze componenten speelt een belangrijke rol. Om de computer goed te laten werken, heeft hij de juiste processor, de juiste grafische kaart en ook het juiste RAM-geheugen nodig. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de computer correct waarneemt, is natuurlijk ook het juiste scherm nodig. Toetsenbord en muis zijn vrij verwaarloosbaar, maar ook hier zijn er altijd vernieuwingen.

De vraag is hoe AMD bijvoorbeeld het onderwerp DLSS zal benaderen en zal proberen de kloof met Nvidia te dichten. Bij processoren ligt de nadruk op chipletontwerp of AMD’s 3D V-Cache. En gamers vragen zich af of PCIe 5.0 of DDR5 voor hen een rol zal spelen.

Maar in 2023 zullen er ook monitoren op de markt verschijnen met nieuwe hoogtepunten. Hier worden de eerste 360 Hz-schermen met WQHD en misschien zelfs deze eerste op micro-LED gebaseerde schermen verwacht.

Smartphones zijn ook hardware, en ook op dat gebied is er altijd wel iets nieuws, of het nu gaat om pure prestaties, een betere camera of zelfs opvouwbaarheid. En dan vraagt de gamersgemeenschap zich af of een nieuwe console, bijvoorbeeld van de X-Box-serie, binnenkort te verwachten is.

De nieuwe grafische kaarten

In het geval van de grafische kaarten van Nvidia is het hoogtepunt het nieuwe model RTX 4090, gepland voor release in 2022. Althans zo werd het in september aangekondigd. Begin 2023 wordt dan de voor consumenten interessantere modellen, zoals RTX 4080, RTX 4070 en RTX 4060 aangekondigd. Maar als u een kijkje neemt op de productpagina van Nvidia, zult u zien dat het model daar wel vermeld staat, maar een status heeft van “momenteel niet beschikbaar”. Dit doet je afvragen waar alle hype over gaat.

In het algemeen lijkt dit echter alleen het geval te zijn bij high-end grafische kaarten, waar sprake is van exorbitante leveringsproblemen. Maar dit heen en weer geschuif is niet echt leuk. De prestatiegegevens van dit topmodel van Nvidia zijn echter uitstekend.

AMD wil zich in 2023 meer richten op de redelijk geprijsde mid-range kaarten. Deze zijn ook perfect geschikt voor de vrij ambitieuze gamer. AMD verliest echter niet uit het oog dat het claimt een bedreiging te zijn voor Nvidia’s DLSS met een kwaliteitsverhoging.

Kunnen we in 2023 nieuwe processoren verwachten?

Intel heeft aangekondigd dat het de merken Intel Pentium en Intel Celeron in 2023 geleidelijk zal afschaffen en zich meer zal richten op de beter gewaardeerde merken Core, Evo en vPro. Als vervanging voor de gepensioneerde Pentium en Celeron zal de Intel-processor onder het iCore-segment worden ge├»ntroduceerd, met name voor notebooks en 2-in-1’s.

AMD zal in 2023 met Ryzen 7000 Mobile ook een nieuwe naamgeving voor mobiele processoren introduceren. Hier zal de Zen-architectuur worden geïntegreerd in het modelnummer en een aanpassing van de classificatie aan bepaalde prestatieklassen. Net als bij Intel zullen er in eerste instantie geen veranderingen zijn aan de desktop processoren.

Wat gebeurt er met de monitors?

Er is blijkbaar alleen echt nieuws te melden over LG. De WOLED-technologie, die bekend is door zijn tv’s, zal in 2023 worden ingevoerd voor monitoren, omdat de tot nu toe aangeboden JOLED-technologie extreem duur is. De grootte van de monitoren is al opgelopen tot 42 inch, maar eerlijk gezegd, welke gamer zet dit formaat monitor op zijn bureau? Volgend jaar zal LG zich richten op OLED-schermen in de formaten 27 en 32 inch.

Deze nieuwe monitoren zouden al in het eerste kwartaal van 2023 verkrijgbaar moeten zijn. Hoewel de beeldschermen aanvankelijk alleen in eigen beheer zullen worden aangeboden, zullen in het komende jaar ook andere monitorfabrikanten zich als partner aansluiten. Ook komen er displays met 4K-resolutie in OLED-technologie en met mini-LED’s op de markt, die een grootte van plus/minus 30 inch zullen hebben.

Een nieuw toetsenbord wordt ook verwacht

Gamers kunnen zich verheugen op een eersteklas toetsenbord in 2023, de nieuwe SteelSeries Apex Pro TKL. In een reeds uitgevoerde test overtuigde het toetsenbord, dat met 220 euro erg duur is, echter volledig. Het maakte een zeer goede indruk met een zeer goed gevoel en hoogwaardige materialen. De afkorting TKL verwijst naar het feit dat het een toetsenbord is zonder numeriek toetsenbord.

Het meest interessante kenmerk van dit toetsenbord is waarschijnlijk de uiterst goede instelbaarheid van de reactiedruk van de toetsen. Het drukpunt van elke afzonderlijke toets kan worden ingesteld tussen 0,2 en 3,8 mm, in stappen van 0,1 mm. Wat dit betekent kan misschien worden beschreven aan de hand van het spel League of Legends.

Als aan de QWER-toetsen de kleinst mogelijke afstand van 0,2 mm wordt toegekend, hoeven ze maar heel licht te worden aangeraakt om te reageren. Indien aan de omringende toetsen de grootst mogelijke afstand van 3,8 mm wordt toegekend, is er geen risico van verkeerde invoer in het heetst van de strijd. Een leuke gimmick is het feit dat de verlichting van de toetsen voor elke toets afzonderlijk kan worden ingesteld. Dit gebeurt overigens met de bijbehorende applicatie.