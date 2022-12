Refurbished iPhone: duurzaam en betaalbaar

Zodra Apple met een nieuw model iPhone komt, komen er duizenden gebruikte modellen op de markt. Apple-fans die het nieuwste model ruilen hun “oude” toestel in of verkopen het, en er komen geleaste iPhones terug die weer in de verkoop gaan. Veel van deze toestellen worden opgeknapt en komen als refurbished model weer op de markt.

Koop je een refurbished iPhone, dan bespaar je zelf een flink bedrag op de aanschaf van je telefoon, en je bent duurzaam bezig. Het oude toestel belandt niet op de grote hoop en de vraag naar nieuwe toestellen neemt af door al die refurbished apparaten.

Steeds meer aanbieders van refurbished

Het zal je vast ook opgevallen zijn dat er steeds meer aanbieders zijn van refurbished smartphones. En naast iPhones, koop je ook refurbished iPads, MacBooks, Apple Watches en zelfs AirPods. Meer en meer mensen krijgen interesse in refurbished, waardoor ook het aanbod aan refurbished apparatuur groeit. Zo schaf je met gemak ook refurbished wasmachines, keukenapparaten en gereedschap aan.

Refurbished is niet per se hetzelfde als tweedehands

Hoewel refurbished wel tweedehands is, zijn er ook duidlijke verschillen tussen “gewoon” tweedehands en refurbished. In het kort wordt een refurbished product volledig gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Eventuele kapotte of versleten onderdelen worden vervangen en zo kan je weer jaren vooruit met je apparaat.

Kies het model dat jij fijn of mooi vindt

Koop je het nieuwste model iPhone, dan is precies dat wat je krijgt. Vind je de rechte randen van de laatste modellen niet mooi, dan kan je met refurbished juist terug naar een van de modellen met afgeronde randen. Met refurbished heb je dus meer keuze dan je hebt bij alleen de nieuwe toestellen.

Refurbished iPhone al vanaf 100 euro

Je hebt al vanaf zo’n 100 euro een prima functionerende refurbished iPhone. Vroege iPhone SE-series zijn er al vanaf die prijs. Wil je toch wat meer, dan heb je een iPhone X of eerder voor bedragen tot ongeveer 300 euro. Heb je meer budget of kies je toch echt voor een nieuwer model, dan bespaar je nog steeds tot zo’n 30%, waarmee je een zo goed als nieuwe iPhone hebt.

Bij de meeste refurbished-aanbieders kun je ook je oude toestel inruilen. Of die het nog doet of niet, je krijgt er altijd iets voor terug. En zo bespaar je nog meer op de aanschaf van je refurbished iPhone.

Let op de conditie voor je koopt

De prijs van je refurbished toestel is niet alleen afhankelijk van het model en -zoals ook bij de nieuwe toestellen- de opslagcapaciteit. Ook de conditie (of staat) van de iPhone speelt een rol in de verkoopprijs. Zo zal een toestel dat eruit ziet als nieuw natuurlijk meer kosten dan eentje dat duidelijke gebruikssporen heeft.

Let dus bij aankoop van een refurbished iPhone of wat voor ander refurbished apparaat ook goed op de staat van het toestel dat de verkoper aangeeft.

Garantie: soms langer dan nieuw

Een groot voordeel van refurbished boven tweedehands is dat je op refurbished iPhones garantie krijgt. In sommige gevallen zelfs langer dan de garantie die je krijgt op een nieuwe.

Genoeg redenen dus om bij je volgende aanschaf een refurbished iPhone te overwegen.