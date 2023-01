Welke verschillende soorten wartels zijn er?

Op het moment dat je begint met klussen is het handig om te weten wat een wartel is. Een wartel heeft in de tussentijd een scala aan betekenissen. Het aspect ‘draaien of bewegen van een onderdeel’ komt vrijwel terug in alle betekenissen. Wartels zorgen voor bescherming van een kabel en dat de doorvoer stofdicht, waterdicht of gasdicht is. Er zijn drie soorten wartels te onderscheiden: spanwartel en kabelwartel, slangwartel.

Spanwartel

Een spanwartel is voorzien om een draad, kabel of staaf op spanning mee te zetten.

Kabelwartel

De kabelwartel kan gebruikt worden op het moment dat je kabels door een wand wil voeren. Een (kabel)wartel zorgt ervoor dat kabels niet tegen de wand aan schuren en hierdoor schade op kunnen lopen. Daarnaast zorgt een wartel er ook voor dat vloeistoffen en gassen niet langs een kabel kunnen lekken.

Slangwartel

Een slangwartel is het klemmende gedeelte in een doorvoer voor slangen bijvoorbeeld. Een (slang)wartel is vaak een type moer met twee vlakke uiteinden van een gas- of waterleiding. Door behulp van ‘pakking’ worden deze tegen elkaar aangetrokken. De wartel zorgt voor een verbinding tussen de leidingen. Een slangwartel wordt vooral ingezet bij het plaatsen van een kraan in een leiding.

Verder kan het voorkomen dat tijdens het plaatsen van de wartels andere elektromaterialen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de juiste grondkabel. Hieronder een checklist met elektromaterialen die wellicht nodig zijn bij het plaatsen van jouw wartel!

Andere hulpmiddelen die handig zijn

Adereindhulzen

Adereindhulzen zijn handig om te gebruiken als je een gevlochten draad op een aansluitklem gaat aansluiten. Deze huls zorgt ervoor dat de draad geen beschadiging oploopt. Het is belangrijk om te kijken welke adereindhuls past bij jouw situatie sinds er veel verschillende soorten zijn.

Lasklem

Door het te gebruiken van een lasklem kun je meerdere installatiedraden aan elkaar lassen. Het is belangrijk dat de draden die je wil verbinden gestript zijn. Daarna steek je de draden in een klem. De draden van een lasklem zijn transparant in de meeste gevallen. Hierdoor kan optisch de lasverbinding gecontroleerd worden.