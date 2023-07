ASUS Zenfone 10 officieel: Compacte telefoon met flinke specs

Asus heeft deze week de Zenfone 10 officieel onthuld. Het gaat hierbij om een smartphone welke is voorzien van een compact design en beschikt over high-end hardware. Onder de motorkap van de Asus Zenfone 10 is er een Snapdragon 8 Gen 2-processor te vinden.

Asus Zenfone 10 officieel

De Asus ZenFone 10 is vanaf nu te verkrijgen voor een bedrag van 799 euro. Hiervoor krijg je 8GB aan RAM en 128GB aan interne opslagruimte. Er is tevens een versie van 16GB RAM en 512GB aan opslag. Ook is er een model met 8GB en 256GB aan interne opslag.

Asus heeft de smartphone voorzien van een 5,9-inch oled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid ligt op 144Hz.

50 megapixel-camera

Asus heeft ook de camera’s verbeterd. Zo beschikt de hoofdcamera over een sensor van 50 megapixels. Verder is er een 32 megapixel-seriecamera aanwezig en een 13 megapixel-groothoeklens.

Software

De Asus Zenfone 10 draait op Android 13 met de welbekende ZenUI-schil van Asus. ZenUI is behoorlijk gelijk aan de originele Android met een aantal kleine aanpassingen.

Ten slotte: de Zenfone 10 is verkrijgbaar in vijf kleuren: groen, rood, wit, blauw en zwart. Volgens ASUS is de Zenfone 10 per direct verkrijgbaar in België en Nederland via de ASUS eStore.