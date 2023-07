Geschikte kantoorruimte vinden als Tech start-up: 3 tips!

Het is voor geen enkel bedrijf gemakkelijk om kantoorruimte te vinden. Hoewel er veel wordt aangeboden, is het een hele klus om uit te zoeken welke ruimte bij je past en in welke omgeving je je precies moet vestigen. Dat is bij een doorgewinterd bedrijf al het geval, maar zeker voor de zogenaamde startups. Je bent nog niet zo lang actief, maar je bedrijf groeit snel. Natuurlijk wil je die groei kunnen volgen en hier de juiste omgeving voor vinden, maar dat is niet zo gemakkelijk als het klinkt. Het vinden van een geschikte kantoorruimte als tech start-up levert je misschien dan ook de nodige kopzorgen op. Gelukkig zijn er enkele dingen die je kunt doen om deze zoektocht te vereenvoudigen. We hebben drie tips op een rij gezet.

Geschikte locatie

Allereerst is het verstandig om na te denken over de locatie. Waar wil je je precies vestigen? Een kantoorruimte in Amsterdam huren is als techbedrijf een logische stap. Dit wordt ook wel de waardevolste techstad van Europa genoemd. Als je verder wilt groeien als techbedrijf, is dit dus zeker de plek waar je moet wezen.

Amsterdam is dus een goede keuze. Toch ben je er dan nog niet. Amsterdam is groot. Weet je wel waar in Amsterdam je moet zijn? Het is goed om hierbij vooral op de bereikbaarheid van het kantoor te letten. Gelukkig is het openbaar vervoer in onze hoofdstad goed geregeld. De meeste plekken zijn eenvoudig te bereiken, maar je wilt ook dat dit voor eventuele bezoekers uit overige steden het geval zal zijn. Amsterdam Centrum ligt dan ook voor de hand. Dit is een plek die voor vrijwel iedereen vanuit het hele land gemakkelijk te bereiken is. Bovendien bruist het hier. De techwereld is hier duidelijk te voelen. Er is dan ook bijna geen betere locatie om jouw startup te vestigen.

Wil je kantoorruimte huren in Amsterdam Centrum? Houd er dan rekening mee dat dit een zeer geliefde omgeving is. Hoewel er veel wordt aangeboden, wordt er dagelijks ook veel verhuurd. Het is dan ook belangrijk om het aanbod regelmatig te checken en zo spoedig mogelijk te reageren.

Kies voor een flexibel huurcontract

Als startup weet je nooit hoe hard het bedrijf zal groeien. Het is belangrijk dat kantoorruimte deze groei dan ook niet in de weg staat. Een flexibel huurcontract is dan ook een absolute must. Wanneer de groei toch sneller gaat dan verwacht, zou je eenvoudig naar een andere omgeving kunnen verhuizen. Hetzelfde geldt voor als het juist minder gaat dan verwacht. Dan is de ruimte ook zo opgezegd. Goed om hier dus extra op te letten.

Ga voor een kantoorruimte die meegroeit

Als je de beslissing hebt genomen om op zoek te gaan naar een kantoorruimte, betekent dit als start-up vaak dat je bedrijf aan het groeien is. Hoewel dit in het begin kleine stapjes kunnen zijn, is het belangrijk dat je een kantoorruimte kiest die meegroeit met jouw bedrijf. Op deze manier hoef je niet op korte termijn weer op zoek te gaan naar iets nieuws wanneer je team verder uitbreidt. Goed om dit in je achterhoofd te houden tijdens je zoektocht naar de ideale kantoorruimte.