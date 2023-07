30 miljoen aanmeldingen voor Instagram Threads sinds beschikbaarheid

Twitterconcurrent Threads heeft op de dag van de lancering al ruim 30 miljoen aanmeldingen binnen, zo heeft Mark Zuckerberg laten weten. De nieuwe app is afgelopen nacht uitgebracht en beschikbaar gesteld voor Apple en Android in honderd landen.

30 miljoen aanmeldingen voor Instagram Threads

De app werd gelanceerd in de appwinkels van Apple en Android in honderd landen. Vooralsnog is de app nog niet beschikbaar in de Europese Unie – vanwege de onduidelijkheden rondom de regelgeving in Europa.

Concurrentie voor Twitter

Instagram Threads is mogelijk een stevige concurrent voor Twitter – aangezien er steeds meer beperkingen worden toegepast door Twitter. Threads wordt gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta. Door de koppeling met Instagram is de overstap kleiner en is het mogelijk om volgers en volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads.

Instagram Threads is een tekst gebaseerde sociale media-app, vergelijkbaar met Twitter. Threads is alleen te gebruiken als je een Instagram-account hebt. De app is volledig gratis, al zit er mogelijkheden verdienmodel aan vast in de vorm van data en advertenties.

Instagram Threads zal wel functioneren als een losstaande app.