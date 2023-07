Telefoons steeds vaker gerepareerd in plaats van vervangen

Steeds vaker kiezen consumenten voor het laten repareren, in plaats van het vervangen van een mobiele telefoon. Lokale reparateurs voeren tegen een gunstig tarief een iPhone- of bijvoorbeeld Samsung reparatie uit. Om een beeld te geven, het vervangen van de batterij kost over het algemeen minder dan honderd euro. Vaak verkeert de behuizing van een smartphone nog in goede staat, maar is de batterij steeds eerder op de dag leeg. Door deze te laten vervangen, kan de telefoon nog zeker één of twee jaar mee. Het bespaart consumenten veel geld en draagt bij aan een duurzame, betere wereld. Een iPhone- of Samsung batterij vervangen is niet de enige reparatie die aangeboden wordt door deze bedrijven. In dit artikel lees je meer over mogelijke reparaties aan een smartphone.

Aangeboden reparaties op basis van model toestel

Op de websites van aanbieders van deze reparaties vind je vaak een handig overzicht van de mogelijkheden die je bij jouw toestel hebt, op basis van het model. Zo kun je voor de Samsung Galaxy S23 Plus een reparatie aanvragen om het scherm te vervangen, de batterij te vernieuwen, de camera te herstellen bij schade en bijvoorbeeld de connector te repareren. Ook het vervangen van de achterkant en het vernieuwen van de oorspeaker is mogelijk bij dit model toestel. Kijk zelf ook eens, welke reparaties er aan jouw smartphone kunnen worden uitgevoerd bij schade.

Telefoon vaak snel terug bij een lokale reparateur

Wanneer je een kapotte mobiele telefoon laat herstellen door een lokale reparateur, heb je deze over het algemeen al snel weer terug. Sommige reparateurs garanderen een reparatie binnen 30 minuten af te kunnen ronden, waarbij je profiteert van garantie op de reparatie. Dat laatste biedt extra zekerheid, wanneer je een reparatie uit laat voeren. Zou je een toestel via je provider laten repareren, dan ben je deze in veel gevallen al snel meerdere weken kwijt. Dat valt te verklaren door het feit dat providers de reparatie vaak zelf niet uitvoeren; zij sturen het toestel op naar de producent hiervan.

Let op de kosten bij een reparatie Kijk niet alleen naar de snelheid waarmee een reparatie uitgevoerd wordt. Let ook op de kosten: wat wordt er bijvoorbeeld gerekend voor een reparatie die niet uitvoerbaar blijkt te zijn achteraf? Er zijn verschillende partijen die werken op basis van no cure, no pay. Je betaalt in dit geval alleen, wanneer de reparatie succesvol is.