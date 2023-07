IKEA RODRET: Nieuwe draadloze dimmer

IKEA heeft een nieuw product toegevoegd an het Smart Home platform. De IKEA RODRET is een nieuwe draadloze dimmer en is geschikt voor de slimme verlichting van IKEA. Met de IKEA RODRET is het mogelijk om slimme aan en uit te zetten, en de helderheid te veranderen.

IKEA RODRET

Inmiddels zijn de slimme lampen van IKEA al enige tijd op de markt. Er waren al diverse slimme knoppen en bewegingssensoren, maar nu is er ook een draadloze dimmer toegevoegd aan het assortiment.

De IKEA RODRET is te koppelen aan zowel de nieuwste DIRIGERA-hub als de oudere TRADFRI-hub. Op een enkele dimmer is het mogelijk om maximaal tien lichtbronnen te koppelen.

Beschikbaarheid

De RODRET is vooralsnog alleen online te bestellen voor een bedrag van 7,99 euro op de website van IKEA.