Instagram beperkt Threads in Europa via VPN

Het lijkt erop dat Instagram Threads heeft geblokkeerd in de Europese Unie. Gebruikers krijgen errors bij het publiceren van nieuwe berichten.

Threads dienst beperkt vanuit de EU

Sinds een week is Threads beschikbaar in verschillende landen. In Europa is de dienst echter niet officieel verkrijgbaar. De reden is vooral vanuit de DSA-wetgeving. Daarvoor is het nodig om toestemming te krijgen voor het verzamelen van persoonlijke data. Bovendien mag Meta volgens Europese privacywetgeving niet zomaar gegevens uitwisselen tussen Threads en Instagram.

Sinds de beschikbaarheid was er een mogelijkheid om via een VPN-verbinding een account aan te maken en berichten te publiceren op het platform. Inmiddels lijkt het erop dat er geen berichten meer gepubliceerd kunnen worden via deze methode.

Threads is opgezet als concurrent van Twitter en is onderdeel van Instagram. Sinds de release zijn er al ruim 100 miljoen gebruikers.