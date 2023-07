Ninja Creami ongekend populair: Waar is de Creami nog te koop en op voorraad?

De Ninja Creami is ongekend populair en komt regelmatig voorbij op de populaire Instagram/ YouTube/ TikTok accounts. Met de Ninja Creami is het mogelijk om zelf ijs te maken.

Wat is de Ninja Creami?

Met de Ninja Creami NC300EU maak je met één druk op de knop roomijs, sorbets of gelato ijs. Het werkt op basis van een koelelement welke je een nacht van tevoren in de vriezer plaatst.

Dankzij de Creamify technologie krijg je als resultaat glad en zacht ijs. In totaal zijn er 7 automatisch ingestelde programma’s te vinden, waaronder ook een milkshake of smoothiebowl stand.

Waarom is er geen voorraad?

De Ninja Creami is ongekend populair en vrijwel overal uitverkocht. De voorraad bij Coolblue/ Bol.com/ MediaMarkt en Amazon is al enkele weken volledig uitverkocht. De Ninja Creami IJsmachine NC300EU heeft een adviesprijs van 229,99 euro.

Bericht bij voorraad Bol.com

Het is aanbevolen om gebruik te maken van de notificatiedienst bij Bol.com, hiermee ontvang je een notificatie zodra de Ninja Creami Ijsmachine weer op voorraad is. Activeer de notificatieservice via deze pagina voor de Ninja Creami ijsmachine.