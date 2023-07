Magento website bouwen: 6 tips voor een snelle website

Nu er steeds meer webwinkels in Nederland te vinden zijn, is er een groeiende vraag naar platformen waar zo’n webshop eenvoudig kan worden samengesteld. Niet iedere beginnende ondernemer heeft immers verstand van het maken van een goede webwinkel. Om die reden is Magento opgericht.

Magento betreft namelijk een open source CMS (content management systeem) voor webshops. Een Magento website bouwen is geschikt voor iedere ondernemer in de e-commerce. Je hoeft geen kennis of ervaring te hebben, zolang je maar weet hoe je een goede, snelle webshop kunt bouwen om zo meer klanten binnen te halen. In dit artikel lees je enkele tips en tricks voor het maken van een snelle website via Magento.

1. Hostingpartij kan verschil maken: ga voor een passende hoster

Wat je in ieder geval moet weten, is dat je goed moet kijken voor welke hostingpartij je gaat. Een Magento website bouwen doe je het liefst bij een hoster die zich specifiek richt op Magento. Op die manier weet je namelijk zeker dat de webshop en de hostingpartij een goede match zijn en samen zullen knallen op het gebied van snelheid. Een pakket met slimme technologie, minder RAM-geheugen en toegespitst op je CMS, in dit geval Magento, maakt dus echt een groot verschil.

2. Maak gebruik van een performance analyse tool

Wil je weten waar de ‘zwakke’ plekken van je website zitten? Dan is het aan te raden om een zogeheten performance analyse tool te gebruiken. Dat is een tool waarmee je een duidelijk inzicht krijgt in hoe je website precies presteert, wat er beter kan en waar de eventuele zwakke plekken te vinden zijn. Op basis daarvan check je binnen no time welke onderdelen van je website ervoor zorgen dat pagina’s traag laden. Daar kun je vervolgens direct op anticiperen door je website te verbeteren. Het gebruik van een performance analyse tool wordt altijd aangeraden omdat je hier constant mee op zoek gaat naar mogelijke verbeterpunten.

3. Afbeeldingen optimaliseren is een must in webshop

Op de website van een webwinkel is het onvermijdelijk om afbeeldingen te gebruiken. Daarmee laat je immers zien wat je verkoopt en hoe dat eruitziet. Een webshop bestaat dus al gauw gemiddeld 75% uit afbeeldingen. Je kunt je vast wel voorstellen dat zo’n website erg zwaar kan zijn, wat duidelijk effect heeft op de snelheid van de website. Daarom is het aan te raden om de afbeeldingen te optimaliseren waar mogelijk. Er zijn diverse extensies die je hiervoor kunt koppelen aan je webshop die de bestaande afbeeldingen automatisch verkleinen.

4. Maar: let goed op welke extensies je gebruikt

Bij het gebruik van extensies en externe modules moet wel een kanttekening worden geplaatst. Het grote voordeel van dergelijke extensies is dat ze je als ondernemer ontzettend veel tijd kunnen besparen. Maar: het nadeel ervan is dat ze er ook vaak voor kunnen zorgen dat de performance van je website wordt verlaagd. Gebruik daarom niet te veel externe modules, maar ga alleen voor de extensies die je écht nodig hebt voor je webshop. Check direct even of er nog oude modules staan ingeschakeld die je toch niet meer gebruikt. Het is zonde om deze actief te laten zijn, omdat ze de laadtijd van je website kunnen vertragen.

5. Maak je webshop volledig mobielvriendelijk

Webshops, dus ook Magento webshops, worden alsmaar vaker bezocht door mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Wat veel ondernemers en bezoekers niet weten is dat de snelheid van dergelijke apparaten vaak een stuk trager is dan die van een goede computer. Bij een Magento webshop bouwen moet je daar rekening mee houden, zodat je webshop ook voor bezoekers van mobiele apparaten goed te bekijken is en snel laadt. Een aanrader hierbij is om te gaan voor een zogeheten responsive template die ervoor zorgt dat je schermresolutie automatisch wordt aangepast aan het device waarmee het wordt geopend.

6. Extra tip: internationale klanten aantrekken met CDN

Tot slot nog een extra tip voor de ondernemers die een webshop hebben waarmee ze ook internationale klanten willen aantrekken: werk met een zogeheten content delivery network (CDN). Dat is een netwerk met verschillende servers verspreid over de hele wereld. Deze servers bevatten jouw content. Wanneer iemand uit een land in Azië of Afrika jouw website bezoekt, wordt de content opgehaald van de server die het meest in de buurt te vinden is en niet vanaf de server in Nederland. Dat scheelt veel tijdswinst en zorgt ervoor dat je website sneller laadt. Heb je alleen klanten in Nederland (of België) dan is een CDN niet nodig voor een Magento website bouwen.