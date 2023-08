De nieuwe iPhone 15 serie: wat we er al over kunnen zeggen

September is traditioneel iPhone-maand. Het is de tijd van het jaar waarop Apple haar nieuwe serie smartphones presenteert en op de markt brengt. Ditmaal zijn we alweer toe aan de iPhone 15 serie. Deze bestaat, net zoals de vorige serie, uit vier toestellen: het standaardmodel, de grotere Plus, de krachtigere Pro en de grote én krachtige Pro Max. We bespreken wat we al denken te weten over deze nieuwe iPhones.

Geen Lightning-poort maar usb-c

Een van de meest opvallende dingen die anders is in de nieuwe iPhone 15 serie, is de overstap die gemaakt wordt naar een usb-c oplaadpoort in plaats van de vertrouwde Lightning-poort die Apple sinds 2012 gebruikte. Deze wijziging is het gevolg van nieuwe regelgeving van de Europese Unie die voorschrijft dat alle smartphones en gadgets vanaf eind 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Apple geeft daar dus ruim op tijd gehoor aan met aan deze verandering voor de iPhone 15 serie. Het nadeel van deze stap is dat omdat er geen oplader wordt meegeleverd je mogelijk een nieuwe kabel nodig hebt voor je oude oplader.

Krachtigere processoren

De nieuwe iPhone 15 serie biedt een upgrade op het gebied van hardware, zelfs voor de trouwste iPhone-volgers. Want ook als je je iPhone 14 inruilt voor een iPhone 15, krijg je al een betere processor. Waar de iPhone 14 nog was uitgerust met de A15 Bionic-chip, hebben zowel de gewone iPhone 15 als de Plus-variant de nieuwere, krachtigere A16 Bionic-chip. Deze was al te vinden in de Pro-modellen van de vorige serie. Maar ook bij de iPhone 15 Pro en de Pro Max wordt een stap gemaakt: deze beschikken over de nog krachtigere en zuinigere A17 Bionic-chip, evenals extra intern geheugen (8 GB in plaats van 6 GB). Hierdoor kun je moeiteloos multitasken.

Betere batterijduur

Met de modellen in de nieuwe iPhone 15 serie kom je gemakkelijk de dag door, want de batterijduur is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Dit is deels te danken aan de zuinigere chips, maar zeker ook aan de vergrote accucapaciteit. Vooral het standaardmodel maakt een flinke sprong vooruit met een 18 procent grotere accu (3.877 mAh). Ook de iPhone 15 Plus (4.912 mAh) en de iPhone 15 Pro (3.650 mAh) ervaren een verbetering van 14 procent in batterijcapaciteit. De iPhone 15 Pro Max heeft met 4.852 mAh een 12 procent grotere batterij ten opzichte van zijn voorganger.

Sterkere hoofdcamera

Naast de verbeteringen in de processor en batterijduur, krijgen vooral de gebruikers van het standaardmodel en de Plus een upgrade op het gebied van de hoofdcamera. Waar de vorige editie nog een 12 megapixel camera had, worden de nieuwe modellen uitgerust met een 48 MP hoofdcamera, ondersteund door een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Hierdoor zullen je foto’s er nog mooier uitzien, zelfs als je ze nog bijsnijdt.

Nieuw design

De iPhone 15-serie krijgt een vernieuwd design, wat een combinatie tussen de afgeronde randen van oudere modellen en de platte zijkanten van recente iPhones gaat zijn. Het standaardmodel krijgt hoogstwaarschijnlijk een matglazen achterzijde, vergelijkbaar met die van eerdere Pro-modellen, in combinatie met een matte aluminium rand. Zo krijgt de iPhone 15 serie een eigentijdse en elegante uitstraling.

Er is dus genoeg reden voor de verstokte iPhone-liefhebber om te investeren in een toestel uit deze serie. Op verschillende punten worden er interessante verbeteringen doorgevoerd die een smartphone uit de nieuwe iPhone 15 serie zeker de moeite waard maken om aan te schaffen.