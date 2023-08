Kiezen voor een cloud server: 5 voordelen

De coronapandemie heeft digitalisering binnen veel ondernemingen in een stroomversnelling gebracht. Hoewel de meeste ondernemingen wel al enigszins digitalisering en automatisering in hun bedrijfsprocessen hadden doorgevoerd, was hier zeker nog ruimte voor optimalisering. Met het huidige personeelstekort dat veel ondernemingen kennen, is het echt onontkoombaar hiermee aan de slag te gaan. Hoe zit dat bijvoorbeeld met de server(s)? Steeds meer bedrijven stappen over op cloud servers, maar waarom eigenlijk? Hieronder lees je meer over de voordelen van een cloud server.

1. Meer flexibiliteit

Een van de grootste voordelen van een cloud server, is de flexibiliteit. Meer opslagruimte nodig of juist resources afstoten omdat ze overbodig zijn? Medewerkers altijd en overal kunnen laten werken? Nieuwe software uitproberen? In de cloud is het veel gemakkelijker en vaak goedkoper te realiseren dan met een fysieke, lokale server.

2. Ready voor big data

De hierboven genoemde flexibiliteit speelt in het bijzonder als het gaat om schaalbaarheid en snelheid. Verwacht wordt dat big data en machine learning de komende jaren veel meer geïmplementeerd en toegepast zullen worden. Een cloud server heeft daarbij het voordeel van een veel hogere verwerkingssnelheid.

3. Gemakkelijkere samenwerking bij hybride werken

Toen tijdens de coronapandemie mensen opeens massaal thuis moesten gaan werken, werden er vaak quick fixes ingesteld om dat mogelijk te maken. Maar dat zijn geen oplossingen voor de lange termijn. Wil je teamleden en andere medewerkers goed samen laten werken, dan kun je eigenlijk niet zonder een cloud server. Hiermee beschikt iedereen over realtime udates, en is ook toegang tot grote bestanden (die tegenwoordig niet meer per e-mail verstuurd kunnen worden) geen enkel probleem.

4. Betere cybersecurity

Bedrijfsdata moet goed beveiligd zijn. Niet alleen omdat je niet wil dat allerlei bedrijfsgegevens zomaar openbaar worden, maar ook omdat je klantgegevens wettelijk moet beschermen. Met een cloud server geef je de verantwoordelijkheid voor toenemende wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity over aan professionals op dit gebied.

5. Ontzorgd

IT is de afgelopen decennia een zeer omvangrijk begrip geworden. IT’ers hebben vaak een gerichte specialisatie, en kunnen daarom nogal eens tegen een probleem aanlopen dat ze niet zelf op kunnen lossen. Erg fijn is daarom de ondersteuning die veel cloud serverpartijen aanbieden, al dan niet in de vorm van extra ondersteuningspakketten. Daarbij is de kans op

Een toekomstgerichte IT-strategie

IT is een steeds belangrijker begrip geworden binnen veel bedrijven. Een toekomstgerichte IT-strategie – waarvan overstappen op een cloud server een onderdeel is – is dan ook onmisbaar. Hierbij kijk je onder meer naar een zo effectief en efficiënt mogelijk inrichting van IT-infrastructuur en -processen, en stel je duidelijke doelen. Een gedegen IT-strategie vormt de fundering van een innovatief en toekomstbestendig bedrijf!