Redenen om een HDMI Switch aan te schaffen

In deze digitale wereld, merk je dat we steeds meer via onze televisie doen. Als je een smart televisie hebt, dan kun je via allerlei streamingsdiensten de leukste series en mooiste films bekijken. Om dan je huis om te toveren tot een eigen bioscoop, wil je natuurlijk je boxen direct aansluiten op de televisie. Maar doordat het kastje van je digitale televisie al is aangesloten op de televisie inclusief een spelcomputer, moet je weer de HDMI kabel verwisselen. Vervelend, want deze aansluitingen kun je niet altijd even snel bij. Kies daarom voor een HDMI Switch als oplossing en geniet van alle apparaten die je op de televisie kan aansluiten.

HDMI-kabels

De afkorting HDMI betekent High-Definition Multimedia Interface. Deze speciale kabels zijn ontworpen om hoge kwaliteit beeld en geluid van een extern apparaat af te spelen op de televisie. Wanneer je een Bluray of DVD speler hebt bijvoorbeeld, dan verbind je deze met een HDMI-kabel om de hoge kwaliteit van de Bluray af te kunnen spelen op de televisie. Dit doe je ook voor spelcomputers, home cinema sets en je laptop. Dit laatste is vooral handig als je op een echt groot scherm wil werken of een presentatie wil casten via de televisie tijdens het thuiswerken.

Meer aansluitingen nodig dan paraat

Televisies waren vroeger nog wel eens rijkelijk uitgerust met HDMI-poorten, waardoor je met gemak vier apparaten kon aansluiten. Tegenwoordig zijn de televisies uitgerust met één of twee HDMI-aansluitpunten. Dit houdt dus in dat je maar één of twee apparaten kan aansluiten via de kabel. Lastig als je na het kijken van een Bluray weer lekker wil gamen op de console, want dat betekent dat je steeds van kabels moet wisselen. Dat is niet handig en bovendien niet goed voor de kabels om ze steeds los te moeten trekken en weer bevestigen. Kies daarom voor een HDMI Switch.

HDMI Switch; stop met kabels wisselen

De HDMI Switch is een apparaat waarop je twee tot vijf apparaten kan aansluiten. De Switch zelf sluit je aan op de televisie. Hierdoor geniet je van alle voordelen van een goede HDMI-aansluiting voor al je apparaten. Je kan deze HDMI schakelaar tevens gebruiken om meerdere apparaten direct aan te sluiten op een geluidsinstallatie. Denk hierbij aan je laptop om muziek uit de speakers te laten schallen, de televisie zodat je met vol stadiongeluid naar je favoriete sportwedstrijden kan kijken en diverse andere apparatuur. Of sluit de beamer aan op de HDMI Switch voor een echte bioscoopervaring. Heb je twee HDMI poorten in de televisie dan zou je zelfs twee HDMI Switch kastjes kunnen aansluiten. Heb je ineens ruimte voor vier tot tien apparaten, dus ook voor je Xbox, Playstation, Nintendo Switch, televisieontvanger, geluidsinstallatie en meer.

Opgeruimd staat netjes

Een tweede voordeel van de HDMI Switch is dat je veel minder kabels gebruikt om alles mee aan te sluiten. Hierdoor kun je de ruimte rondom de televisie veel netter opruimen en zit je minder snel met kabels die in de knoop zijn gedraaid. Dat maakt makkelijker schoon en het ziet er overzichtelijk en netjes uit.

Makkelijk schakelen

De HDMI Switch maakt het overigens gemakkelijk om heen en weer te schakelen tussen de apparaten die je wil gebruiken met de televisie. Dit kan bijvoorbeeld met een automatische Switch die zelf ziet of je nu met je laptop de televisie wil gebruiken of juist met een beamer. Vind je dat niet handig, dan kun je ook handmatig schakelen door middel van een afstandsbediening. Kies je wel voor de automatische optie, weet dan dat die afstandsbediening er altijd bij zit. Het kan namelijk zomaar zijn dat je gameconsole het helemaal niet toestaat om automatisch te schakelen.

Tips voor de aanschaf van een HDMI Switch

Voordat je een HDMI Schakelaar gaat aanschaffen is het goed alvast te bepalen hoeveel ingangen je wil. Of wel, hoeveel apparaten je ermee wil aansluiten. Weet ook het type van de kabels die je al hebt, zodat je geen nieuwe kabels hoeft te kopen en alleen een schakelaar aanschaft die het type kabel ondersteunt. Het is daarnaast fijn om te letten op de ondersteunende resolutie en diverse video- en audiostandaarden. Misschien heb je wel een 4K televisie, dan wil je een schakelaar die dit ondersteunt, compleet met beeld en geluid.

Genieten van home entertainment

Investeer in een HDMI Switch, zodat je met plezier thuiswerkt, geniet van films en series op Disney+ of Netflix en natuurlijk het beste haalt uit je geluidsinstallatie die je hebt aangesloten op de televisie.