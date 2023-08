Waar is de F1 van Zandvoort 2023 gratis te kijken?

Aanstaande zondag 27 augustusis de Grand Prix van Zandvoort. Vanaf vrijdag 25 augustus is het evenement al volop in actie met op zaterdag de kwalificatie en zondag de race. Zal Max Verstappen weer de nr. 1 positie kunnen pakken in eigen land?

Waar kan ik F1 Zandvoort gratis kijken?

De race is in Nederland via verschillende manieren volledig gratis te bekijken. In Nederland is de race te volgen via de gebruikelijke Viaplay & F1 TV.

De Nederlandse Grand Prix is ook te volgen op NPO 1. Omdat de race in Nederland plaatsvindt, zal deze gratis te zien zijn via NPO 1, NPO Start of nos.nl. De Formule 1 in Zandvoort wordt in Nederland gratis uitgezonden op NPO 1. De Dutch Grand Prix is elk jaar gratis te volgen op NPO 1.

In het buitenland is het helaas niet mogelijk om F1 Zandvoort gratis te volgen via NPO Start. Deze dienst werkt alleen in Nederland. Alleen als je beschikt over een betaald abonnement is het mogelijk om NPO Plus te gebruiken in het buitenland (EU).

Hoe laat start de kwalificatie en race?

Vrijdag 25 augustus vinden vanaf 12:30 de eerste vrije trainingen plaats. Op zaterdag 26 augustus is de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag 27 augustus om 15:00 is de race. Na de race kun je daar ook terecht voor interviews, analyses en samenvattingen.