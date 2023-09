Smartphone langer mee? Check deze tips

Even een mailtje sturen of het laatste nieuws checken? Het kan allemaal op je smartphone. Dat we massaal onze telefoons gebruiken, blijkt uit recent onderzoek. Sinds de coronacrisis is het gebruik van smartphones enorm toegenomen. Je kunt je vast wel voorstellen dat dat geen gunstig effect heeft op de accu van het apparaat.

De switch naar een nieuwe smartphone met een betere accu is zo gemaakt. Maar: juist omdat er al zoveel smartphones op de wereld bestaan, is het met oog op duurzaamheid eigenlijk onzin dat we in zo’n geval een nieuwe telefoon aanschaffen. Of dat we onze smartphone inwisselen voor een nieuw exemplaar wanneer er een barst in het scherm zit. Met de tips in dit artikel gaat je smartphone gegarandeerd langer mee.

Wat is de gemiddelde levensduur van een smartphone?

Eerst is het goed om meer te weten te komen over de gemiddelde levensduur van een smartphone. Zo weet je waar je een beetje rekening mee kunt houden. De Consumentenbond schat de gemiddelde levensduur in op 2,5 jaar, terwijl andere bronnen eerder voor 16 tot 18 maanden gaan. Het is afhankelijk van hoe je met je smartphone omgaat, hoe lang het toestel mee kan gaan.

Schaf je bijvoorbeeld een stevige case en een goede screenprotector, zoals een screenprotector voor je iPhone 15, aan dan is de kans groter dat je je smartphone langer kunt gebruiken. Het merendeel van de telefoons gaat namelijk stuk door val- en stootschade. Het grote nadeel is dat een scherm laten fixen vaak best duur is, waardoor de stap naar een nieuwe smartphone of een nieuw abonnement met toestel eenvoudig is gemaakt. Gelukkig is er wel een aantal tips en tricks waarmee je je telefoon langer kunt gebruiken.

Scoor een stevig telefoonhoesje en een screenprotector

Zoals je hierboven al kon lezen, gaan de meeste smartphones (deels) stuk omdat ze vallen of ergens tegenaan stoten. Om de kans hierop kleiner te maken, is het daarom aan te raden om een echt stevig en goed telefoonhoesje aan te schaffen. Tegenwoordig bestaan er speciale cases met een stootrand.

Mocht je je telefoon laten vallen dan valt het toestel eerst op de randen en niet op het glas van het beeldscherm. Daarbij is het natuurlijk altijd aan te raden om een goede screenprotector van glas op het beeldscherm te hebben. Dat is een extra laagje bescherming dat je beeldscherm beschermt.

Maak je smartphone regelmatig fysiek schoon

Wat ook kan helpen om je telefoon langer te kunnen gebruiken, is het toestel zo nu en dan fysiek schoonmaken. Grote kans dat je dat nog nooit gedaan hebt, maar het kan er echt voor zorgen dat je smartphone minder snel kapot gaat. De meeste smartphones beschikken namelijk over kleine gaatjes en toegangen, zoals de aansluiting op de lader.

Dit soort gaatjes vullen zich gauw met vuil, zoals zand en huidschilfers. Daardoor worden de contacten slechter en zul je merken dat je je smartphone minder goed kunt opladen. Gelukkig beschikken de meeste nieuwe smartphones over draadloos opladen door een NFC-chip, maar het is toch prettig om te weten dat je je telefoon nog gewoon kunt opladen via een draad. Maak dit dus regelmatig schoon met een kleine borstel.

Slimmer opladen om de accu van je telefoon te besparen

Nu je smartphone aan de buitenkant in ieder geval beschermd is, moet je nog enkele stappen nemen die de ‘binnenkant’ van de telefoon langer mee laten gaan. De accu van je telefoon wordt namelijk minder sterk naarmate je hem gebruikt. Om je batterij iets langer mee te laten gaan, is het een must om je smartphone slim op te laden. Dat doe je door je telefoon nooit helemaal vol te laden.

De batterij kan het namelijk veel beter hebben wanneer je hem gemiddeld tussen de 40% en 80% laadt. De nieuwe generatie smartphones en vooral batterijen raakt namelijk overbelast van de telefoon leeg laten lopen om hem vervolgens volledig op te laden. Laad je op een slimme manier op, dan kun je er op rekenen dat je de accu en dus je telefoon veel langer kunt gebruiken.

Vermijd niet-gecertificeerde laders voor opladen

Tot slot moet je weten dat je je smartphone alleen moet opladen met gecertificeerde laders van het merk waarvan je je telefoon hebt. Er zijn overal de meest simpele en goedkoopste USB-laders te koop. Voor een paar euro heb je al een kabeltje om je smartphone mee op te laden. Maar: er is een groot verschil in kwaliteit te vinden in deze laders.

Opladers die niet gecertificeerd zijn, beschikken vaak niet over een chip die de spanning van het laden reguleert. Hierdoor kan de lader een te hoge spanning afgeven of ervoor zorgen dat je smartphone te lang doorlaadt. Je kunt je wel voorstellen dat beide gevallen niet heel bevorderlijk is voor de accu van je telefoon. Gebruik daarom alleen gecertificeerde producten.