3 redenen om voor zakelijk glasvezel te kiezen

Een goed en betrouwbaar netwerk is van essentieel belang in onze huidige informatiemaatschappij. Onze samenleving is dusdanig datagedreven dat we ervan uitgaan dat elk bedrijf via het internet bereikbaar is. Hier mag je als ondernemer dan ook niet tekortschieten. Helaas is het op veel plekken niet altijd even gemakkelijk om een betrouwbare verbinding te leggen. Heel frustrerend, want dit kan grote gevolgen hebben voor je onderneming.

Gelukkig zijn er door de jaren heen ook heel veel aanpassingen geweest. Op dit moment behoort glasvezel tot het beste en snelste verbindingstype wereldwijd. Kiezen voor glasvezel draagt dus bij aan een betere, snellere en betrouwbare verbinding. Toch is het nog lang niet in heel Nederland beschikbaar. Hoewel hier wel verandering in lijkt te komen. Steeds meer plekken worden verbonden met glasvezel. Toch is de kans groot dat je hier nog altijd geen gebruik van maakt. Zonde, want hiermee laat je veel potentiële kansen liggen. Zeker op zakelijk gebied kan glasvezel veel voordelen hebben. Nog niet overtuigd en ben je benieuwd waarom je voor zakelijk glasvezel wholesale moet kiezen? Hieronder volgen drie redenen om deze keuze te maken.

Wat is zakelijk glasvezel?

Maar wat is het verschil tussen glasvezel voor particulieren en de zakelijke sector? Het grootste verschil zit hem in de snelheid en de service die je kunt verwachten. Van de zakelijke sector wordt verwacht dat zij ‘zwaarder’ internet nodig hebben om grotere bestanden te versturen en meer mensen tegelijkertijd te laten werken. Daarom is zakelijk glasvezel de snelste verbinding die je kunt vinden. Zakelijk glasvezel is dus helemaal toegesneden op de eisen en wensen van grotere bedrijven.

Een zakelijke glasvezelverbinding biedt veel voordelen. We hebben de belangrijkste drie op een rij gezet.

Meer betrouwbaarheid

Als ondernemer moet je er niet aan denken dat je plotseling zonder internet komt te zitten. Als jij geen contact kunt leggen met de klant of geen gebruik kunt maken van je eigen website, dan kan dit grote gevolgen hebben. Hoe langer het duurt, hoe meer geld het kost. Daarom is een betrouwbare internetverbinding dan ook zo belangrijk. Je bent 99,9 procent van de tijd verzekerd van een betrouwbare verbinding. Is er onverhoopt toch een storing? Dan doet de provider er alles aan om deze binnen enkele uren te verhelpen.

Duurzaam alternatief

Bedrijven proberen steeds meer te investeren in een duurzame toekomst. Hier hebben ze ook een grote verantwoordelijkheid in. Door over te stappen op glasvezel kunnen ze hier ook hun bijdrage aan leveren. Want wist je dat koperen kabels kunnen oxideren en schadelijke stoffen in de grond kunnen brengen? Dit is bij glasvezel niet het geval. Daarnaast behoeven ze weinig onderhoud.

Veiligheid

Doordat we steeds meer tijd doorbrengen op het internet, is er ook een geheel nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Cybercriminaliteit hoort helemaal bij deze tijd en kan flink gevaar opleveren voor jouw bedrijf. Het hacken of aftappen van koperen kabels is een stuk gemakkelijker dan bij glasvezel. Hierdoor is er geen risico op dataverlies of zelfs diefstal.