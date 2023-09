iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 en tvOS 17 vanaf nu beschikbaar

Goed nieuws – vanaf vandaag zijn een groot deel van de Apple producten te updaten. Vanaf vandaag zijn iOS 17, iPadOS 17 watchOS 10 en tvOS 17 te downloaden. De nieuwe versie van macOS komt vanaf volgende week beschikbaar.

iOS 17 kent verschillende vernieuwingen en is een vrije grote update gericht op verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

iOS 17 en iPadOS 17 downloaden

iOS 17 is beschikbaar voor de iPhone, ook iPadOS 17 is beschikbaar en is het OS voor de iPad. In beide gevallen vind je de update via ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’. Het kan wel even duren voordat de update beschikbaar is – Apple rolt de update geleidelijk uit om de servers niet te belasten.

Welke iPhone ontvangen de update?

Helaas is iOS 17 niet voor alle iPhones geschikt. Als Apple een grote nieuwe update uitbrengt, dan betekent dat vaak de update voor de oudere iPhone niet meer beschikbaar zal komen. Ook met iOS 17 zal de update voor een aantal modellen niet meer verschijnen.

Dit keer stopt Apple ondersteuning voor de volgende iPhones:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus