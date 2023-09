Komt OnePlus met een betaalbare OnePlus Pad Go tablet?

Als we de laatste geruchten mogen geloven komt OnePlus met een nieuwe betaalbare tablet. De OnePlus Pad Go zal vanuit de fabrikant op de markt komen en is hiermee een goede aanvulling op de eerdere high-end tablet van OnePlus.

OnePlus Pad Go

OnePlus bracht al een high-end tablet uit en komt binnenkort met een goedkopere versie uit welke beschikt over interessante specificaties.

De website Digital Trends heeft een officiële afbeeldingen ontvangen van OnePlus. Zowel de voor- als achterkant van de tablet is duidelijk zichtbaar in de verschenen afbeelding.

Zoals al verwacht heeft de OnePlus Pad Go veel weg van zijn duurdere broer en heeft ook een vergelijkbare groene achterkant. De cameramodule is in het midden geplaatst. Kinder Liu, een topman bij OnePlus, laat aan Digital Trends weten dat de tablet zal beschikken over een 2.4K scherm. Voor een tablet is het relatief hoge resolutie.

Verdere is er nog maar weinig informatie beschikbaar over de nieuwe tablet. Volgens geruchten zal OnePlus de tablet op 6 oktober gaan onthullen. Het is echter nog steeds de grote vraag of de tablet wel wereldwijd verschijnt, of dat de tablet gericht zal worden op India.