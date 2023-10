Steeds meer Nederlandse bedrijven kiezen voor 3D printen

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het aantal organisaties wat inmiddels werkt met een 3D printer groeit. Niet alleen bedrijven kiezen voor het gebruik hiervan; ook particulieren schaffen steeds vaker een relatief goedkoop model 3D printer aan, om hiermee te kunnen experimenteren. Daarbij biedt een 3D printer steeds meer waarde voor beide doelgroepen. Voor organisaties is het bijvoorbeeld mogelijk om onderdelen voor het productieproces just-in-time te produceren met een 3D printer. Evenals dat dit apparaat gebruikt kan worden voor het genereren van prototypes van nieuwe producten. Dat 3D printen aan populariteit wint blijkt ook uit de groeiende vraag naar filamenten bij verkopers hiervan.



3D printers worden in tal van sectoren gebruikt

Interessant bij het bekijken van de meest recente cijfers van het CBS is het gegeven, dat de 3D printers in een breed scala aan sectoren gebruikt wordt. Niet alleen in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de horeca. Voor die laatste sector geldt dat men specifiek naar toepassingen van 3D foodprinters kijkt. De verwachting is dat het gebruik hiervan de komende jaren steeds verder toe zal nemen. Het populairst is de 3D printer met bijpassend PLA filament in de R&D-branche. Binnen deze branche gaf 20% van de bedrijven aan al eens geëxperimenteerd te hebben met een 3D printer. Het past bij het beeld dat deze printers veelvuldig gebruikt worden voor de creatie van prototypes.

Minder grote afhankelijkheid van externe partijen

Een van de voordelen van het gebruik van deze moderne technologie is de mogelijkheid om de afhankelijkheid van externe partijen te verminderen. Met een 3D printer op de werkvloer kunnen organisaties hun eigen onderdelen produceren. Het is hierbij slechts zaak vooraf voor een correct ontwerp te zorgen op de aangesloten computer en tijdig nieuwe filamenten aan te schaffen. Het kopen van filamenten doe je bij een van de online aanbieders; je hebt het PLA filament vaak de volgende dag al in huis.

3D printen is een hele duurzame optie

Het beperken van de afhankelijkheid van externe partijen maakt tegelijkertijd dat het aantal reisbewegingen van producten of losse onderdelen afneemt. Producten hoeven niet vanaf de andere kant van de wereld geïmporteerd te worden. Zo wordt het milieu niet onnodig zwaar belast. Daar komt bij dat het middels 3D printen mogelijk is om de stroom aan restafval sterk te reduceren. In het reguliere proces blijft men al snel met bijvoorbeeld snijafval zitten.