Waarom is het belangrijk om je bewust te zijn van de beveiligingsrisico’s?

Tegenwoordig doen we zowat alles online, we bestellen onze kleding online, onze boodschappen, we doen mee aan allerlei winacties en laten overal onze gegevens achter. Maar niet iedereen is zich bewust van de veiligheidsrisico’s die zich schuilen achter het achterlaten van al deze gegevens of het niet beschermen van onze gegevens. Hieronder vertellen we je waarom het belangrijk is om je bewust te zijn van de beveiligingsrisico’s.

Waarom is het belangrijk?

Het is zo belangrijk, omdat mensen met slechte bedoelingen ontzettend veel kwaad kunnen aanrichten met de gegevens die ze van je hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld abonnementen afsluiten, ze kunnen je gegevens op het internet zetten of ze kunnen je gaan chanteren ermee. Je wilt natuurlijk ook niet dat ze met je identiteit er vandoor gaan, want dan kunnen ze nog veel meer doen als alleen aan abonnement afsluiten.

Hoe zorg je ervoor?

Om dit te voorkomen, kun je gebruik maken van ICT oplossingen. Je hebt hierbij specifieke oplossingen binnen de ICT security die er voor kunnen zorgen dat je gegevens veilig blijven. Ook zelf kun je er invloed op uitoefenen. Zo kun je je gegevens beschermen door sterke wachtwoorden. Ook is het verstandig om je te gaan informeren over de vormen waarop oplichters pogingen doen om je gegevens te krijgen, zo kan je op tijd zien wanneer iets niet te vertrouwen is, en ze zeggen altijd voorkomen is beter dan genezen. Ook zoiets kleins als je Wi-Fi beveiligen met een wachtwoord kan al een hele hoop schelen.

