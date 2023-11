Veilig internetten, wat komt daar bij kijken?

Tegenwoordig is veiligheid op het internet nog nooit zo belangrijk geweest. Het is van groot belang om je persoonlijke gegevens te beschermen en vormen van cybercriminaliteit te voorkomen. Dat geldt zowel voor internetgebruik in privésituaties als voor internetgebruik op de werkvloer. In dit artikel bekijken we wat de risico’s van onveilig internetgebruik zijn en hoe je ervoor kunt zorgen dat je veilig op het internet surft.

Wat verstaan we onder onveilig internetgebruik?

Onveilig internetgebruik is een breed begrip. Het negeren van software-updates zorgt voor onveilig internetgebruik, maar ook het gebruiken van onveilige wachtwoorden, het overmatig delen van persoonlijke gegevens op social media en het gebruiken van openbare wifi-netwerken kunnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

Welke veiligheidsrisico’s ontstaan er door onveilig internetgebruik?

Er zijn allerlei risico’s verbonden aan onveilig internetgebruik. Een van die risico’s is phishing. Phishing is een techniek waarbij kwaadwillenden zich voordoen als betrouwbare entiteiten om gevoelige informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en financiële gegevens te verkrijgen. Wees daarom altijd alert op verdachte e-mails, links en berichten. Controleer de legitimiteit van de afzender voordat je persoonlijke informatie deelt.

Malware

Onder malware verstaan we kwaadaardige software zoals virussen, wormen en Trojaanse paarden die ontworpen zijn om schade aan te richten aan computersystemen en gegevens. Om jezelf hiertegen te beschermen is het belangrijk om goede antivirussoftware te gebruiken, je software up-to-date te houden en het downloaden van bestanden van onbekende bronnen te vermijden.

Ransomware

Ransomware versleutelt de bestanden op een systeem en eist vervolgens losgeld voor het herstellen van de toegang tot de bestanden. Een manier om dit te voorkomen is het maken van backups en voorzichtig te zijn met het openen van verdachte e-mailbijlagen.

Identiteitsfraude

Identiteitsdieven stelen persoonlijke informatie om hier frauduleuze activiteiten mee uit te voeren, zoals het openen van bankrekeningen of het aanvragen van leningen op naam van het slachtoffer. Het is belangrijk om jezelf hiertegen te beschermen door sterke wachtwoorden te gebruiken en regelmatig naar je financiële transacties te kijken.

Datalekken

Een datalek kan ontstaan wanneer een hacker toegang krijgt tot gevoelige informatie van bedrijven of organisaties. Uit onderzoek van ExpressVPN blijkt dat Nederland bovenaan de lijst staat als het gaat om datalekken.

Social media

Het overmatig delen van persoonlijke informatie op social media kan leiden tot identiteitsdiefstal, cyberpesten, afpersing en andere vormen van misbruik. Controleer daarom de privacy-instellingen van je social media accounts, wees voorzichtig met het accepteren van verzoeken van onbekenden en deel geen gevoelige informatie.

Ongewenste trackingcookies

Websites kunnen ongewenst je online gedrag volgen met behulp van cookies en trackingtechnologie. Verwijder om dit te voorkomen regelmatig je cookies en controleer de privacy-instellingen van je browser.

Wat kun je doen om je veiligheid op het internet te waarborgen?

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om de veiligheidsrisico’s op het internet zo klein mogelijk te maken. Voorkom blijvoorbeeld het uitvoeren van gevoelige transacties op openbare Wi-Fi-netwerken. Als dit nodig is, maak dan gebruik van een Virtual Private Network (VPN) om je internetverbinding te versleutelen en je gegevens te beschermen.

Gebruik sterke wachtwoorden

Maak gebruik van unieke en sterke wachtwoorden voor al je online accounts. Vermijd eenvoudige wachtwoorden en maak gebruik van passwordmanagers om je wachtwoorden veilig te bewaren.

Tweestapsverificatie inschakelen

Schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe door naast het wachtwoord een tweede verificatiemethode te vereisen, zoals een verificatiecode via sms of een authenticator-app.

Wees alert

Wees alert op phishingpogingen. Val niet voor verdachte e-mails, berichten of pop-ups die proberen persoonlijke informatie te stelen. Controleer altijd de legitimiteit van de bron voordat je gegevens deelt.

Gebruik veilige websiteverbindingen

Bezoek alleen websites die een beveiligde verbinding hebben (herkenbaar aan “https://” in plaats van “http://”). Dit zorgt voor versleutelde communicatie tussen je browser en de website, waardoor het moeilijker wordt voor derden om gegevens te onderscheppen.

Schakel een firewall in

Schakel een firewall in op zowel de router als je computer. Een firewall controleert en beheert het netwerkverkeer op basis van vooraf ingestelde beveiligingsregels.

Veilige cloudopslag

Als je gebruikmaakt van cloudopslag, zorg er dan voor dat de service versleuteling en sterke beveiligingsmaatregelen biedt. Gebruik indien mogelijk ook tweestapsverificatie voor je cloudaccounts. Beperk ook de toegang tot gevoelige bestanden met een wachtwoord.

Houd je software systemen up-to-date

Zorg ervoor dat je besturingssysteem, antivirussoftware en andere programma’s regelmatig worden bijgewerkt. Updates bevatten vaak beveiligingspatches die helpen bij het dichten van kwetsbaarheden.