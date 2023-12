Zelfscankassa helpt bewuster boodschappen te doen

We leven in een zeer digitaal tijdperk, waarbij je als consument steeds gemakkelijker iets online kan bestellen. Boodschappen doen in de supermarkt is de afgelopen jaren veranderd. Zo kun je er een aantal jaren voor kiezen om al dan niet met een handscanner je eigen boodschappen te scannen en af te rekenen. We zien steeds meer winkels het zelf scannen bij een zelfbedieningskassa integreren in het winkelconcept. Bijvoorbeeld op de treinstations. Als je haast hebt om de trein te halen en toch even een deodorant of broodje wil halen, dan heb je dit zo afgerekend. Geen wonder dat steeds meer bedrijven een consumentvriendelijk kassasysteem kopen. Naast snelheid en gebruiksgemak is het werken met een dergelijk kassasysteem goed voor de portemonnee.

Snel en gemakkelijk afrekenen

Zoals gezegd kan het zelf scannen van de boodschappen veel tijd besparen. Gebruik je een handscanner dan kun je tijdens het boodschappen doen alle producten al scannen. Maar het is ook mogelijk om je winkelmandje bij de kassa zelf te scannen en af te rekenen. Het ligt maar helemaal aan de kassasoftware wat er allemaal mogelijk is. Soms kun je direct je klantenpunten inleveren aan de kassa voor korting bijvoorbeeld. Het grote voordeel van afrekenen met een dergelijke zelfbedieningskassa is vooral dat je niet in de rij voor de kassa hoeft te staan.

Bespaar op je boodschappen

Maak je gebruik van een handscanner tijdens het doen van de boodschappen, dan weet je vast dat je meteen kan zien wat producten kosten en wat het totaalbedrag is. Je kan hiermee dus zeker bewuster winkelen. Je bent immers meer betrokken bij het winkelproces en als je op een budget boodschappen in huis wil halen, dan hoef je niet met een rekenmachine door de winkel te wandelen. En dat is wel zo prettig om voordelig boodschappen te kunnen doen. Bovendien zie je op een handscanner direct de kortingen die je krijgt en wat het eindbedrag wordt, zonder bijvoorbeeld koopzegels. Zo kun je veel bewuster aankoopbeslissingen maken en dus besparen op de boodschappen. In deze dure tijden is dat wel zo prettig. Bovendien kan dit helpen bij het voorkomen van onnodige uitgaven en het stellen van prioriteiten tussen verschillende boodschappen.

Gebruiksvriendelijkheid is de eis

Consumenten stellen wel eisen aan het gebruik van dit type kassasystemen. Zo moet het vooral gebruiksvriendelijk zijn. Een handscanner moet gemakkelijk te bedienen zijn en als je bij een zelfscankassa de boodschappen afrekent, moet duidelijk zijn wat er van je verwacht wordt tijdens het scannen. Welke knoppen moet je bijvoorbeeld gebruiken, wat moet je scannen met de handscanner om je boodschappenmandje te laden in de kassa en hoe kun je producten die je niet kon scannen opzoeken? Wanneer winkels kiezen voor gemakkelijke, overduidelijke software wordt het afrekenen bij een zelfscankassa nog eenvoudiger. Daarnaast wordt het zeer gewaardeerd wanneer er een medewerker van de winkel aanwezig is om je te assisteren bij mogelijke problemen.

Diverse betaalopties mogelijk

Je staat er misschien niet bij stil hoe handig en snel deze vorm van afrekenen eigenlijk is. Dankzij deze kassasystemen is het mogelijk om te betalen zoals jij dat het handigst vindt; digitaal. Dit kan met een pinpas vaak zowel contactloos als door de pas in het pinapparaat te steken. Het is ook mogelijk om via Apple Pay bijvoorbeeld of de NFC-chip van je mobiel te betalen. De transacties zijn bij deze kassasystemen vaak snel. De reden hiervoor is simpel; de winkel wil zo snel mogelijk de volgende consument aan de kassa hebben. Wil je liever contant betalen, dan kun je toch het beste aansluiten bij de kassa.

Gepersonaliseerde aanbiedingen

Is het je trouwens opgevallen wanneer je gebruik maakt in de supermarkt van een klantenkaart en de zelfscankassa dat je gepersonaliseerde aanbiedingen krijgt? Koop je vaak koffie van een bepaald merk of juist appels, dan krijg je geregeld een nieuwsbrief met daarin de aanbiedingen die passen bij jouw boodschappenlijstje. Dat is niet alleen handig voor de winkel, maar ook voor jou. Zo weet je immers dat je favoriete chocolade weer goedkoper is en je kan gaan inslaan. Wil je deze mailingen liever niet dan kun je ook zonder klantenkaart gebruik maken van een zelfscankassa. Het kan dan wel zijn dat je speciale aanbiedingen alleen voor vaste klanten misloopt.

Steeds meer zelfscankassa’s

In de supermarkten en detailhandel zien we de zelfscankassa steeds vaker opduiken. Helemaal op treinstations zijn er steeds meer winkeltjes die gebruik maken van dit type kassasysteem. In de horeca zien we overigens ook vaker een dergelijk kassasysteem opduiken; de bestelzuil. Door middel van plaatjes kun je zo samenstellen wat je wil eten en drinken en je betaalt gemakkelijk per pin of met je mobiel aan de zuil. En dat is net zo makkelijk.

Kassasystemen voor consumenten zijn nog steeds in ontwikkeling. Er gaan zelfs stemmen op om kassièreloze winkels te gaan creëren door middel van een scansysteem in je winkelmandje. Of dit de toekomst wordt van kassasystemen, dat is nog de vraag. In ieder geval weten we wel dat de software van kassasystemen en de systemen zelf zich zullen blijven ontwikkelen om het winkelen en afrekenen nog gemakkelijker en plezieriger te maken.