Maak werk van je werkgeversmerk: zo beïnvloedt employer branding jouw toekomstige collega’s 

Wat is employer branding?

Wat is een werkgeversmerk?

Wat is het verschil tussen employer branding en job marketing?

Wat voor invloed heeft employer branding op (latent) werkzoekenden?

Start met employer branding

Employer branding wordt steeds populairder. Maar wat betekent het precies? In dit artikel leggen we je het uit, zodat jij kunt bepalen of deze wervingstactiek past bij de behoefte van jouw bedrijf. Daarnaast leren we je precies hoe employer branding de mensen beïnvloedt die jij wilt bereiken: je (toekomstige) collega’s!De term ‘employer branding’ komt van ‘employer brand’, ofwel, het werkgeversmerk. Dit geeft weer hoe jouw bedrijf in de markt wordt gezien als werkgever. Employer branding is dus het versterken van jouw werkgeversmerk. Je zet je bedrijf dus sterker in de markt als werkgever. Dit gaat dus veel verder dan het online delen van vacatures. Volgens het employer branding model richt je je namelijk op strategie, branding, engagement, werving en retentie.Een werkgeversmerk geeft dus weer hoe jouw bedrijf wordt gezien als werkgever. Het wordt gevormd door de cultuur, waarden en arbeidsvoorwaarden van je bedrijf, maar ook door de ervaringen van je werknemers. Het is dus altijd slim om actief aan je werkgeversmerk te werken, zodat je werving soepeler verloopt, je verloop vermindert en oud-collega’s zelfs terugkeren. Een werkgeversmerk is dus iets anders dan een bedrijfsimago: dit geeft weer hoe jouw bedrijf wordt gezien door de consument en is dus meer relevant voor branding dan employer branding.Employer branding wordt nog wel eens verward met job marketing . Er zit echter een groot verschil tussen de twee. Employer branding is een uitgebreid, langdurig proces bestaande uit verschillende fases en doelen, waar een weldoordachte strategie achter zit. Uiteindelijk wordt een employer branding campagne niet alleen ingezet om nieuwe collega’s te werven, maar ook om je huidige personeel te behouden en zelfs te laten terugkeren nadat ze zijn vertrokken. Met employer branding positioneer je jezelf als een aantrekkelijke werkgever. Dit gaat dus verder dan het vacatureniveau, waar een job marketing campagne zich op bevindt. Job marketing betekent letterlijk het adverteren van banen. Zo kun je jouw vacature bijvoorbeeld posten op Facebook, LinkedIn of Snapchat, afhankelijk van waar jouw ideale doelgroep zich bevindt. Job marketing heeft dus zijn eigen voordelen: het is een effectieve manier om snel je team uit te breiden. Dit kan dus handig zijn als er tijdsdruk achter je wervingswensen zit.Met een employer branding campagne richt je je op een breed publiek. Maar als je grootste doel het werven van nieuwe collega’s is, dan zijn werkzoekenden jouw ideale doelgroep. Of ze nou actief of latent werk zoeken, het gaat erom dat jouw campagne ze aanspreekt. Met een employer branding campagne vergroot je ten eerste je naamsbekendheid. Ook als deze groep niet actief op zoek is zullen ze het bedrijf eerder onthouden, en op een positieve manier. Wanneer ze dan wel weer op zoek gaan zal jouw bedrijf sneller in ze opkomen, of het zal ze eerder aanspreken in een lijst van vacatures.Wil je je personeelsbestand dus vergroten voor de lange termijn? Start met employer branding! Het is even een investering van tijd, geld en energie, maar uiteindelijk krijg je er heel veel voor terug en versterk je de positie van je bedrijf als werkgever.