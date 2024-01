De beste tips voor het maken van productfoto’s

Sta je aan het roer van je eigen webshop? Dan weet je ongetwijfeld al wat het belang van goede productfoto’s is. Goede productfoto’s dragen bij aan de conversie, laten je producten spreken en leveren dus meer geld op. Voldoende reden om veel aandacht te besteden aan het maken van je productfoto’s.

Tip 1: maak de juiste afwegingen

Wil je graag foto’s van je producten maken? Dan is het erg belangrijk om de juiste afwegingen te maken. Zo kun je ervoor kiezen om een eigen camera te kopen of om een camera te huren. Een camera huren Amsterdam is handig als je in Amsterdam actief bent en niet al te vaak een camera nodig hebt. Het huren van een camera is in zo’n situatie goedkoper dan het kopen van een camera.

Verder moet je nagaan of je de kennis hebt om zelf productfoto’s te maken. Weet je bijvoorbeeld wat dit zoal van je vraagt? Weet je wat sluitertijd, ISO en diafragma betekenen? Dit zijn zaken waar je verstand van moet hebben, indien je zelf productfoto’s gaat maken. Mocht je hier geen verstand van hebben, kun je wellicht beter een productfotograaf inschakelen.

Tip 2: creëer de juiste setting

Heb je de beschikking over een goede camera, bijvoorbeeld de Nikon Z6 II? Dan ben je al een heel eind op weg om goede productfoto’s te maken. Het enige dat je nu eigenlijk nog moet doen, is de juiste setting te creëren. Houd hierbij rekening met het volgende:

– De producten moeten erg duidelijk naar voren komen. Bij elke productfoto is het wenselijk dat de producten duidelijk naar voren komen. Dit is dan ook dé reden waarom veel productfoto’s een volledig witte achtergrond hebben.

– De producten moeten schaduwvrij zijn. Het is ook zeer wenselijk dat alle producten geheel schaduwvrij op de foto komen te staan. Dit krijg je voor elkaar door je eigen fotostudio te creëren. Een fotostudio waarin je met meerdere lampen werkt. Deze lichtbundels nemen alle mogelijke schaduwen weg.

– Zorg voor een eigen identiteit. Het is ook wenselijk dat je met de productfoto’s je eigen bedrijfsidentiteit creëert. Zien mensen één van je producten op de foto staan? Dan moet idealiter direct de link met jouw webshop gelegd worden.

Tip 3: neem er voldoende tijd voor

Denk je even snel productfoto’s te kunnen schieten? Dan maak je een forse inschattingsfout. Het kost nu eenmaal veel tijd om de juiste setting te creëren. Ook kost het vervolgens veel tijd om de foto’s vanuit elke mogelijke hoek te schieten.

Met andere woorden: neem voldoende tijd voor het maken van je productfoto’s. Ga hier niet overhaast mee aan de slag en tref de juiste voorbereidingen.

Tip 4: bewerk de foto’s na

Heb je de eerste 3 tips opgevolgd? Dan heb je bijna de beschikking over geweldige productfoto’s. Het enige dat je nu nog hoeft te doen, is de foto’s na te bewerken. Optimaliseer de kleuren en werk kleine imperfecties weg. Je kunt nu in principe je nieuwe productfoto’s online zetten!