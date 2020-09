Elektrische raamdecoratie wint steeds meer aan populariteit

Een open haard kan heel gezellig zijn, maar de centrale verwarming eenmalig op een aangename temperatuur instellen is eigenlijk wel een stuk praktischer. Zo zijn er meerdere zaken in huis die je handmatig bedient, terwijl daar eigenlijk veel betere oplossingen voor bestaan. Zo wordt het misschien eens tijd om de knop door te hakken en elektrische raamdecoratie te installeren. Kun je geen reden bedenken voor deze ‘upgrade’? Wij hebben alvast 7 voordelen van elektrische raamdecoratie op een rijtje gezet.

1. Weg met vervelende koordjes

Laten we eerlijk zijn; die koordjes om rolgordijnen, lamellen en andere soorten raamdecoratie te bedienen zijn toch een beetje onhandig in gebruik. Aan welke kant moet ik trekken? En waarom trekt het gordijn scheef? Het is echt geen hogere wiskunde om een gordijn te bedienen, toch gaan we liever voor draadloos. Net zoals een telefoon of laptop knippen we hier ook het koordje door en kiezen we voor elektrische raamdecoratie. Het staat ook nog eens een stuk netter.

2. Minder slijtage

Dat gehannes met die koordjes kan niet alleen frustrerend zijn, het kan daarnaast het mechanisme schade toebrengen. Techniek werkt vooral goed als mensen er met hun handjes van afblijven, dit is zeker het geval voor gordijnen. De gordijnrails, het oprolmechanisme; ze hebben allemaal te kampen met voortijdige slijtage omdat mensen niet goed met het systeem omgaan. Wij bewegen immers niet als een robot, dus kun je hiervoor beter een ‘robot’ inschakelen. Een elektrische gordijnrails dus, waar verschillende types in bestaan. Zo zul je voor een breed, zwaar gordijn ook een sterkere motor nodig hebben. Somfy maakt meerdere systemen voor iedere toepassing, zelfs een geruisloze motor voor op de slaapkamer.

3. Weg met de wekker

Nu we toch in de slaapkamer beland zijn; met een elektrisch rolgordijn van Somfy heb je geen wekker meer nodig. In plaats van een oorverdovend alarmsignaal kun je heerlijk uitgeslapen ontwaken zodra de elektrische raamdecoratie langzaam omhoog gaat. Het werkt ongeveer zoals de bekende wake-up lampen, maar dan met echt zonlicht. Op de slaapkamer zijn verduisterende gordijnen met name geschikt, zo heb je volledige controle over het invallend licht. Kies dan wel een systeem dat geheel afsluit, anders zul je aan de randen nog steeds licht blijven zien.

4. Meer mogelijkheden met het meubilair

Zou die bank niet mooier staan voor de vensterbank? Misschien wel, maar dan kun je niet meer bij de gordijnen komen zonder op de sofa te klimmen. Komt dit probleem je bekend voor? De wijze waarop de gordijnen openen en sluiten hoeft niet langer de gehele inrichting te bepalen wanneer je gebruik maakt van elektrische raamdecoratie. Want je hoeft niet bij de koordjes te komen, het is niet nodig om een overgordijn naar het midden te trekken. Dit gaat gewoon automatisch dankzij de gemotoriseerde gordijnrails. Nu kun je banken, stoelen of schemerlampen precies zo plaatsen waar je dit mooi vindt.

5. Geen inkijk wanneer je van huis bent

Zeker in de winterperiode is het vaak al donker wanneer je thuiskomt van je werk. De natuurlijke tijden om de gordijnen te openen of sluiten komen lang niet altijd overeen met jouw tijdsindeling. Stel gewoon een timer in, of laat met een lichtsensor de gordijnen sluiten op het moment dat het donker wordt buiten. Zo voorkom je inkijk, niet alleen van nieuwsgierige buren maar ook potentiële inbrekers. Via een app kun je vanaf iedere locatie ter wereld bekijken of de gordijnen geopend of gesloten zijn, dit kun je ook op afstand regelen.

6. Centrale bediening door de woning

Er zijn systemen die met Bluetooth werken, dit is een signaal dat bedoeld is voor apparaten die in dezelfde ruimte staan. Door de muur heen kan ook, met een internet signaal of ultrasone bediening. Je kunt zo de gordijnen op de kinderkamer sluiten wanneer het tijd wordt om naar bed te gaan, of in de slaapkamer om opwarming door de zon te voorkomen. Je bedient alle slimme gordijnen in de woning vanaf je favoriete stoel. Die voortaan dus voor de vensterbank mag staan.

7. Automatisch openen bij gevaar

Een voordeel waar niet iedereen direct bij stil zal staan is de verhoogde veiligheid voor de bewoners. Wanneer bijvoorbeeld het rookalarm afgaat, dat is het van belang om snel de weg naar buiten te vinden. Het kan daarnaast voordeel bieden voor reddingswerkers die met open gordijnen naar binnen kunnen kijken. Breng iedereen op de hoogte en laat bij gevaar de elektrische raamdecoratie automatisch openen. Dit zijn zogenaamde ‘triggers’, wanneer er een detectie plaatsvindt kun je bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn.

De ‘triggers’ die we hierboven hebben genoemd kun je weer koppelen met andere smart home apparaten. Denk aan de verlichting, thermostaat of bediening met je stem via een smart speaker. Waarom kies jij voor elektrische raamdecoratie?