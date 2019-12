Black Friday 2019 bij bol.com in volle gang; dit zijn de deals

Volgende week vrijdag is het Black Friday. De dag dat de Amerikanen opzoek gaan naar de beste deals. Ook in Nederland is de trend flink aan het groeien. Vele webwinkels en fysieke winkels doen inmiddels goed mee met Black Friday. Bij Bol.com kan dat al vanaf deze week, aangezien Bol.com start met Black Friday over meerdere dagen.

Black Friday bij Bol.com

Bij Bol.com zijn er per dag verschillende producten in specifieke categorieën te verkrijgen. Vandaag is de eerste dag en gaat het om producten gericht op dagelijkse verzorging. Vanaf zaterdag 23 november zijn er aanbiedingen gericht op Baby & Kind. Op Vrijdag 29 november gaat Bol.com verschillende elektronica producten aanbieden.

Er zitten al een aantal interessante aanbiedingen tussen gericht op technologie. Zo is het voor 45 euro mogelijk om 12 maanden PlayStation Plus te bestellen via de digitale winkel. Normaal gesproken kost dit 60 euro.

Bol.com heeft de dagdeals verdeeld in verschillende categorieën. Het gaat hierbij om de volgende categorieën:

Dag 1: Dagelijkse verzorging (22 november)

Dag 2: Baby & Kind (23 november)

Dag 3: Beauty & Lifestyle (24 november)

Dag 4: Spellen & Entertainment (25 november)

Dag 5: Huis & Klussen (26 november)

Dag 6: Speelgoed (27 november)

Dag 7: Keuken & Wonen (28 november)

Dag 8: Elektronica (29 november)

Bekijk de dagdeals bij Bol.com op de speciale actiepagina. In de loop van de week zullen wij verschillende producten uitlichten welke worden verkocht voor een mooie aanbieding.

Op de Black Friday pagina van Bol.com zullen de unieke dagdeals verschijnen. Ook Coolblue doet dit jaar mee met Black Friday.