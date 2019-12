Black Friday 2019 bij Coolblue; dit moet je weten

Black Friday 2019 valt dit jaar op 29 november. De traditie uit Amerika is niet alleen in Amerika van toepassing. Ook in Nederland is het tegenwoordig enorm populair. Veel grote webwinkels doen mee met de actie en starten met scherpe aanbieding.

Black Friday 2019 bij Coolblue

Ben je toe aan nieuwe elektronica. De kans is groot dat er tijdens Black Friday een mooie aanbieding is te vinden bij elektronicawinkel Coolblue. Op de speciale Black Friday pagina worden tientallen producten uitgelicht waarop je vervolgens flink kan besparen.

Wat voor acties je kunt verwachten is nog onduidelijk, omdat de online webwinkel Coolblue de producten nog niet heeft aangekondigd.

Aanbod

Het is nog even wachten op de producten welke tijdens Black Friday in de aanbieding zullen komen bij Coolblue.

De verwachting is dat op 29 november het aanbod beschikbaar zal komen via de speciale Black Friday pagina. Naar verwachting zal Coolblue flink gaan uitpakken met Black Friday en Cyber Monday.

Bekijk de aanbiedingen van Coolblue via de speciale actiepagina.

Ook (web)winkels als Mediamarkt en Bol.com hebben actie’s tijdens Black Friday 2019. Bol.com is inmiddels al gestart met de actie. Bekijk de aanbiedingen van Bol.com