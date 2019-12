Microsoft onthult nieuwe console: Xbox Series X

De nieuwe gameconsole van Microsoft heeft officieel een naam. De nieuwe Xbox Series X is de nieuwste generatie gameconsoles. Naast het feit dat we weten hoe de nieuwe console gaat heten, is er ook informatie uitgebracht over de beschikbaarheid en het uiterlijk van de console.

Xbox Series X

Volgens Xbox-baas Phil Spencer heeft de nieuwe Xbox Series X tot vier keer de kracht van de Xbox One X. De nieuwe Xbox Series X moet rond de feestdagen van 2020 verschijnen. Microsoft heeft alvast een trailer uitgebracht van de nieuwe gameconsole.

Verder beschikt de nieuwe Xbox Series X over een custom-designed CPU op basis van het AMD Zen 2 en Radeon RDNA ontwerp. Ook maakt Microsoft gebruik van NVMe SSD’s om de laadtijden korter te maken. De nieuwe XBox heeft ondersteuning voor een 8K-resolutie en 120 fps.

De Xbox Series X verschijnt eind volgend jaar in de winkels.

PlayStation 5

Eind 2020 komt ook Sony met zijn nieuwe spelcomputer.