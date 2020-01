4 RPG’s die je zowel op de pc als de PS4 kunt spelen

Houd jij van gamen en kruip je graag in de huid van een personage dat zich in de loop van het spel ook kan ontwikkelen, dan word je blij van RPG’s (Role Playing Games). Al jarenlang is daar een ruim aanbod van populaire en minder populaire spellen in, die vaak wel allemaal op de pc gespeeld kunnen worden, maar niet per se uitkomen voor alle mogelijke game consoles. Ben jij in het bezit van een pc waar je goed op kunt gamen en zoek je inspiratie, of heb je een Playstation 4 (PS4) en zoek je nog leuke RPG’s, dan hebben we er hier vier voor je op een rijtje gezet.

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2 is het met spanning verwachte vervolg op het succesvolle actierollenspel The Division, waarin je als speler deel uitmaakt van een fictieve sleeper cell in de Verenigde Staten die in noodsituaties geactiveerd wordt. In het eerste spel werd deze sleeper cell geactiveerd na een virusuitbraak in New York.

The Division 2 begint qua tijdlijn ongeveer een half jaar na het eerste spel. Het radiocontact met het hoofdkwartier in Washington D.C. verloren is gegaan. Wanneer de groep is aangekomen in Washington, blijkt dat ook daar het virus is uitgebroken. De zeer realistische omgevingen in Washington D.C. zijn ruimer opgezet dan de smallere straten van New York uit het eerste deel. Hierdoor ontstaat voor de speler de extra uitdaging om ook goed op de flanken te letten.

Wil je Tom Clancy’s The Division 2 kopen? Omdat het spel al weer een tijdje uit is zijn zowel The Division 2 voor de PS4 als The Division2 voor de pc nu voor aantrekkelijke prijs te krijgen.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey is het elfde consolespel uit de Assassin’s Creed-serie. In dit spel dat zowel voor de pc als de PS4 beschikbaar is, schrijf je als speler je eigen epische heldenverhaal. Pas je uitrusting aan, verbeter je vaardigheden en personaliseer je schip om een legendarische Griekse held te worden. Je beïnvloedt de loop van de geschiedenis terwijl een rijke en continu veranderende wereld wordt gevormd aan de hand van jouw beslissingen.

Assassin’s Creed Odyssey speelt zich af tijdens de Peloponnesische Oorlog tussen de stadstaten van Athene en Sparta. Tijdens de Slag bij Thermopylae leidt Leonidas I van Sparta het Spartaanse leger tegen een Perzische aanval. In het heden vindt Layla Hassan de speer van Leonidas en samen met Victoria Bibeau ontdekt ze het DNA van twee personen, broer en zus Kassandra en Alexios. Met hulp van de Assassijnen kiest Layla één van deze twee personen en gaat ze op zoek om de Staf van Hermes te vinden. Voor het eerst in de Assassin’s Creed serie kun je kiezen uit twee helden voor het verhaal, Alexios of Kassandra.

Hungry Shark World

Dan iets heel anders: een RPG waarin je als haai verderf kunt zaaien op het strand door middel van meer dan 250 verschillende missies. Je vecht niet alleen tegen mensen, maar ook tegen machines en dieren. Ondertussen verken je eilanden, tempels, steden en ijsbergen. Ieder uitgebreid gebied kent zijn eigen vijanden, verborgen schatten en bijzondere missies. Jij gaat de strijd aan met alles wat de zee tegen je inzet, of het nu griezelige koboldhaaien zijn, liefelijke haringhaaien, prehistorische monsters of enorme onderzeeboten. Overal schuilen uitdagingen, waarbij er meer van je verwacht wordt dan enkel alles op te vreten. Je hebt je verstand nodig om missies uit verschillende scenario’s te kunnen voltooien.

South Park: The Fractured but Whole

Wil je wat humor in je RPG-spel voor pc of PS4, dan is South Park: The Fractured But Whole geschikt om je mee te vermaken. In het spel daal je af in de criminele onderwereld van South Park met het misdaadbestrijdingsteam Coon and Friends. Je neemt het op tegen de krachten van het kwaad, terwijl Coon probeert om van zijn team de meest geliefde superhelden ooit te maken.

Je creëert je eigen, unieke kostuum, verzint een oorsprongsverhaal en maakt zelf unieke superkrachten om de held te worden die deze stad nodig heeft. Rekruteer maximaal 13 leden van Coon and Friends en combineer jouw speciale krachten met die van de andere helden in je team. South Park: The Fractured But Whole, gemaakt, geschreven, ingesproken en geregisseerd door Trey Parker en Matt Stone, waardoor het een authentieke South Park-ervaring is.