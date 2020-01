Honor 8S bij de Aldi in de aanbieding voor 99 euro

Bij de supermarkt keten Aldi is de Honor 8S verkrijgbaar. Vanaf komende week is de smartphone te verkrijgen voor een bedrag van 99 euro.

Regelmatig verschijnen er bij de Aldi interessante smartphones welke voor een aantrekkelijke adviesprijs worden aangeboden. Vanaf komende week is het de Honor 8S, welke voor een interessante adviesprijs is te verkrijgen.

De Honor 8S

De Honor 8S beschikt over een 5,71-inch LCD-display met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Onder de motorkap is er een Mediatek MT6761 Helio A22 chipset in combinatie met 2GB RAM en 32GB opslagruimte te vinden.

Aan de voorzijde van de smartphone is er een 5 megapixel selfiecamera aanwezig.

Vanaf 1 februari 2020 is de smartphone te verkrijgen bij de Aldi. De hoofdcamera vinden we weer aan de achterkant en is uitgerust met een 13 megapixel lens. Aan de voorzijde van de smartphone is er een kleine notch aanwezig.