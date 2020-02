Vodafone komt met nieuw abonnement met onbeperkt mobiele data

Vodafone komt in navolging van Tele2, T-Mobile en KPN met een abonnement welke beschikt over onbeperkt mobiele data. Volgens de provider is het nieuwe abonnement vanaf maart beschikbaar. Vanaf maart komen ook de nieuwe RED-abonnementen beschikbaar welke 5G-ondersteunen.

Onbeperkte mobiele data bij Vodafone 

Hoewel Vodafone de nieuwe abonnementen reeds heeft aangekondigd, zijn prijzen nog niet bekend. Verdere details zijn nog onduidelijk. Wel is het duidelijk dat de provider een limiet van 5GB per dag heeft ingesteld. Zodra het limiet is bereikt, kan de klant het verder aanvullen.

Naast een abonnement met onbeperkte data, komt er ook een 5G-abonnement. Op de markt verschijnen steeds meer abonnementen welke beschikken over onbeperkte data. T-Mobile heeft sinds 2017 een abonnement. KPN volgde eind 2019. Bij alle providers is de werkwijze vergelijkbaar en is er een dagelijks limiet beschikbaar tot 5GB. Vervolgens is het mogelijk om 1GB blokken aan te klikken vanuit de app.