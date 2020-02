De 3 voordelen van een marketing dashboard

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met het analyseren van data. Een groot aantal bedrijven beschikt zelfs over een dedicated datateam van eigen mensen. Wanneer je veel tijd en geld besteed aan online marketing wil je natuurlijk wel weten wat het oplevert. Wat is het zoekgedrag van de doelgroep? Welke doelgroepen bereik ik met mijn campagnes? Welke onlinecampagnes leveren het meeste op tegen de laagste kostprijs. Een online marketeer houdt zich bezig met dat soort vragen.

Wat is een marketing dashboard

Een marketing dashboard is een afgeschermde omgeving waarin alle onlinegegevens van je bedrijf zijn opgeslagen. Al deze gegevens hebben pas waarde wanneer de data kunt lezen en begrijpen. Alle data is vaak wel beschikbaar maar waar moet je beginnen? En welke data geeft je nu een goed beeld over de acties die uitgevoerd moeten worden.

In een marketing dashboard worden de gegevens dan ook op een voor jou begrijpelijke wijze gepresenteerd. Je kunt op elk moment kijken naar de status van de door jou uitgezette online marketingacties. Om vervolgens te controleren of deze acties het door jou gewenste resultaat opleveren. Kortom je hebt direct inzicht in het effect van de door jou opgezette onlinecampagnes en je bepaalt zelf wat je wel en niet wilt zien.

Toegankelijkheid

Met een marketing dashboard zijn de voor jou belangrijke gegevens direct beschikbaar. Vaak niet alleen op een vaste computer, maar ook op je telefoon en tablet. Het overal beschikbaar hebben van je gegevens biedt kansen om altijd en overal te checken hoe de zaken ervoor staan. Soms kan een kleine aanpassing meer resultaat leveren of een directe verlaging van de online marketingkosten.

Meten is weten

Het analyseren van data is een vaste bezigheid van een online marketeer. Wat is het gedrag van jouw klanten? Waarom klikken zij wel of niet op een advertentie? En wat gebeurt er nadat de bezoeker heeft geklikt op de advertentie. Gaat deze vervolgens verder kijken wat je te bieden hebt? Of vertrekt deze direct na de klik weer naar een andere website? Het zijn allemaal vragen waar je antwoord op wilt hebben.

Ook wordt data gebruikt om de loyaliteit van klanten richting het bedrijf te vergroten. Zo wordt bijvoorbeeld via data achterhaald welke processen beter ingericht moeten worden. Op vragen als hoelang het bijvoorbeeld duurt voordat klanten een medewerker te spreken kan data antwoord geven. Lukt het om de wachttijd vervolgens te verkorten komt dit ten goede van de klanttevredenheid.