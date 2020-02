Zo doe jij langer met je printerinkt

Een printer in huis of op de zaak is natuurlijk ongelooflijk handig, maar de kosten van de printer inkt kunnen al snel hoog oplopen. Gelukkig zijn er een aantal manieren om wat langer met je printer inkt te doen en hierdoor maandelijks minder budget kwijt te zijn aan nieuwe inkt. We hebben een aantal handige tips voor je verzameld!

Printer waarschuwingen

Je printer geeft automatisch een waarschuwing wanneer de cartridge bijna leeg is. Kijk of je deze waarschuwing uit kunt schakelen of negeer deze voor een bepaalde periode. Over het algemeen kan er nog best wat geprint worden; ook wanneer de melding op je beeldscherm verschijnt. Je kunt de inktpatronen zelf vervangen wanneer je bemerkt dat de kwaliteit van het printer achteruit gaat; zo weet je zeker dat ze echt leeg zijn.

Bestel je inkt online

Hoewel veel fabrikanten aangeven dat alleen de originele inkt voor de juiste resultaten zorgt, is dit lang niet altijd waar. Zo kun je ook bij andere aanbieders online hoge kwaliteit printerinkt aanschaffen; maar voor een beduidend lagere prijs. Daarnaast geeft online bestellen je vaak de mogelijkheid om gebruik te maken van allerlei interessante kortingen die je in de winkel of bij de officiële aanbieder niet zomaar tegen zou komen.

Pas de instellingen aan

Iedere printer print automatisch op basis van de standaard instellingen. Door deze aan te passen kun je flink wat besparen op de uiteindelijke kosten van het printen en gaat de inkt gegarandeerd langer mee. Denk bijvoorbeeld aan het standaard printen in grijswaarden, of standaard dubbelzijdig printen.

Gebruik eco-fonts

Er zijn speciale fonts te downloaden die minder inkt gebruiken dan de standaard lettertypen die Word je aanbiedt. Even googlen op ‘eco fonts’ en je hebt zo een lijstje gevonden. Download deze naar je computer, plaats ze in de systeemmap ‘lettertypen’ of ‘fonts’ en je ziet ze vervolgens vanzelf in je Office verschijnen.

Zet je printer niet te vaak uit

Wanneer je weinig print kan het voordeliger zijn om je printer aan te laten staan. Wanneer de printer opnieuw op moet starten wordt er namelijk inkt door de spuitmondjes gespoten om de printkop schoon te maken; en gaat er dus onnodig inkt verloren. Laat je de printer daarentegen aanstaan, dan is hier geen sprake van.

Ga voor een laserprinter

Print je geen kleuren en gebruik je eigenlijk alleen zwart of grijswaarden? Kies dan voor een laserprinter in plaats van een inkjet printer. De laserprinter is een stukje zuiniger en print daarnaast een stuk sneller.